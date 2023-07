L’ITALIA È SULLA GRATICOLA! – IN QUESTI GIORNI L’ANTICICLONE AFRICANO STA FACENDO SUDARE TUTTA L'ITALIA. IN SARDEGNA E IN PUGLIA LE TEMPERATURE SUPERANO I 40 GRADI MA ANCHE NEL RESTO DELLA PENISOLA IL TERMOMETRO È SCHIZZATO ALLE STELLE - A PEGGIORARE LA SITUAZIONE CI PENSA L'UMIDITÀ: L'AFA NON DARA' TREGUA NEANCHE DI NOTTE, QUANDO LE TEMPERATURE NON SCENDERANNO SOTTO I 20 GRADI...

L'anticiclone africano si trova al massimo della sua potenza, con il suo cuore bollente che accarezza la Sardegna dove le temperature superano facilmente i 40°C nelle zone più interne, mentre altrove sforano tranquillamente i 33-34°C.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it prevede che questa seconda ondata di caldo africano continuerà ancora per parecchi giorni e soltanto da giovedì potrebbe attenuarsi un po’, e nemmeno su tutte le regioni. […]

Sul resto d'Italia non cambierà nulla, anzi, il caldo rovente si accentuerà al Sud, dove i 40°C si toccheranno pure in Puglia, i 36-37°C in Calabria e Basilicata e in Campania. Grazie al tenue arrivo delle correnti atlantiche, le temperature tenderanno a diminuire un po’ al Centro-Nord. Così non si raggiungeranno più i 37-38°C come sono previsti in questi giorni, ma ci si fermerà ai 33-34°C: farà insomma sempre molto caldo.

A peggiorare ancora di più le condizioni di caldo ci penserà pure l'afa che creerà un non indifferente disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili come anziani e bambini. Con l'afa le notti diventeranno tropicali (temperature notturne sempre sopra i 20°C) per gran parte delle città italiane. […]

