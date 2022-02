L’ITALIA IN ORBITA - IL SATELLITE DEL SISTEMA ITALIANO "COSMO SKYMED" È STATO LANCIATO IERI DAL DAL KENNEDY SPACE CENTER A CAPE CANAVERAL CON UN RAZZO FALCON 9 DELLA SPACEX – IL SATELLITE RILEVA DATI SULLA TERRA IN QUALSIASI CONDIZIONE METEOROLOGICA – E' IL SECONDO SATELLITE DI NUOVA GENERAZIONE, PROMOSSO DALL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA E DAL MINISTERO DELLA DIFESA...

(ANSA) - E' stato lanciato il nuovo satellite della costellazione italiana Cosmo SkyMed. Dopo quattro rinvii consecutivi, il lancio è avvenuto dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida) con un razzo Falcon 9 della SpaceX. E' il secondo satellite della nuova generazione, promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell'Università e della Ricerca.

Con questo lancio, arriveranno a sei i satelliti Cosmo SkyMed attualmente in orbita e l'Italia potrà avere un sistema per l'osservazione della Terra ancora più all'avanguardia. I primi satelliti della costellazione Cosmo SkyMed sono attivi da oltre 15 anni e il loro obiettivo principale è fornire servizi duali, ossia per usi civili e militari, grazie ai dati che è in grado di rilevare giorno e notte e in qualsiasi condizione meteorologica, grazie al radar ad apertura sintetica (Sar).

Nel programma gioca un ruolo importante anche l'industria italiana, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), capocommessa responsabile dell'intero sistema, e Telespazio (Leonardo-Thales), che ha realizzato il segmento di Terra e che nel Centro spaziale del Fucino ospita il centro di comando e controllo della costellazione.

Leonardo contribuisce inoltre al programma fornendo i sensori di assetto stellare per l'orientamento del satellite, i pannelli fotovoltaici e le unità elettroniche per la gestione della potenza elettrica. I dati generati dai satelliti COSMO-SkyMed sono commercializzati in tutto il mondo dalla società e-Geos (Telespazio-Asi).

