Estratto dell’articolo di Monica Serra per “la Stampa”

Non solo la scarsità di precipitazioni, dopo un 2022 in cui si è registrato il 30 per cento di pioggia in meno. Quello che si è appena concluso è stato anche un inverno con temperature di 1,21 gradi in più rispetto alla media storica. E pure questo ha contribuito ad aumentare la grande sete dell'Italia. Con il termometro che ha registrato 1,38 gradi in più al Nord, dove la siccità è più grave rispetto al resto del Paese.

A tracciare il preoccupante bilancio, in base ai dati Isac Cnr che rileva le temperature in Italia dal 1800, è la Coldiretti, in occasione dell'equinozio di primavera, che scatta questa sera. Gli effetti sono sotto i nostri occhi, «con i grandi laghi che hanno ora percentuali di riempimento che vanno dal 22 per cento del lago di Como al 37 del lago di Garda, fino al 44 di quello Maggiore - sottolinea Coldiretti - mentre il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso a -3,2 metri, come in piena estate, e si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell'arco alpino ed appenninico».

Tutto questo condiziona le scelte delle aziende agricole «che si stanno spostando da mais e riso verso colture come soia e frumento». Sono circa 300 mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza siccità del Centro Nord.

Secondo le stime di Coldiretti, «la situazione più drammatica si registra nel bacino della pianura padana dove nasce un terzo dell'agroalimentare made in Italy e la metà dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo». E tutto questo grava su un mercato che già nel 2022 ha conteggiato danni per 6 miliardi di euro. […]