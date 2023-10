L’ITALRUGBY TRAVOLTA E UMILIATA – A LIONE IL CROLLO DEGLI AZZURRI BATTUTI DALLA FRANCIA PER 60-7. COSÌ LASCIANO NEL PEGGIORE DEI MODI LA RUGBY WORLD CUP – LE COLPE DEL CT KIERAN CROWLEY CHE, DOPO DUE ANNI, LASCIA IL POSTO ALL’ARGENTINO GONZALO QUESADA – E SUGLI SPALTI I TIFOSI FRANCESI SFOTTONO GLI ATLETI ITALIANI CANTANDO IL CORO “POOO-POO-POOO...” CHE DIVENNE IL NOSTRO “INNO” AL MONDIALE DI CALCIO 2006... – VIDEO

Estratto dell’articolo di www.corrieredellosport.it

rugby - francia-italia 60-7

[…] A Lione l'Italia lascia ufficialmente la Rugby World Cup. Oltre al suo allenatore Kieran Crowley, che da oggi, e dopo due anni al timone, lascerà spazio a Gonzalo Quesada. Il 60-7 (8 mete a 1) della Francia sulla sua fragile Italia sembra davvero un passo indietro di due anni. La sconfitta con più ampio margine rimediata dai transalpini, che volano ai quarti.

Al semaforo verde è già qualcosa di devastante. La Francia una folata: Dupont è in tribuna con la faccia gonfia, il sostituto Lucu martella fino a creare un sovrannumero da tre contro uno sulla sinistra e Penaud colpisce. Per la difesa italiana acqua alla gola che avrebbe retrogusto neozelandese se, ogni due per tre, non partisse la Marsigliese dagli spalti. Ma gli errori nel sacro fondamentale del placcaggio sono troppi. Resiste il solo Brex, per poi sparire anche lui. Soltanto il giocoliere Bielle-Biarrey beffa tre difensori in un colpo solo.

[…]

rugby - francia-italia 60-7

Sotto 31-0, la mischia è ufficialmente bollita e la Francia ne approfitta. Sì, anche di questo e di una disciplina (16 calci contro!) e un gioco a terra imbarazzanti. Mentre la faccia del capitano azzurro Lamaro, che gioca appena 4 minuti nella ripresa, è tutta un programma quando deve lasciar spazio a Zuliani: leadership in crisi.

Ma la battaglia in terza linea con Alldritt, Ollivon e Jelonch sul podio, è persa da un pezzo. In meta Jalibert, Mauvaka e due volte Moefana. E, in tutto questo, loro che cantano il «Pooo-poo-pooo...» che fu nostro al Mondiale (di calcio) 2006. L'onta finale, a cui si aggiungono le facce dei nostri che sembrano rimproverarsi più che incoraggiarsi. La meta di Zuliani serve per cancellare lo 0 dallo score.

rugby - francia-italia 60-7

L'Italia chiude il Mondiale con una vittoria con bonus sulla Namibia, un altro successo con bonus contro l'Uruguay, rischiando però l'osso del collo nel primo tempo, e due mazzate da All Blacks e Francia da 156 punti complessivi. Siamo questi, ben nascosti dietro al rugby dei "big".

rugby - francia-italia 60-7 rugby - francia-italia 60-7 rugby - francia-italia 60-7