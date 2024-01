C’È UNA MALEDIZIONE SU BEVERLY HILLS 90210! – QUASI TUTTI I PROTAGONISTI DEL TELEFILM CULT DEGLI ANNI ’90 HANNO AVUTO DEI GUAI: IERI È MORTO DAVID GAIL, L’ATTORE FIDANZATO CON LA MITICA BRENDA WALSH. LA STESSA SHANNEN DOHERTY DA ANNI COMBATTE CONTRO UN TUMORE E NEL 2019 UN ICTUS SI È PORTATO VIA LUKE PERRY - JASON PRIESTLEY HA RISCHIATO DI RIMANERE PARALIZZATO DOPO UN INCIDENTE IN AUTO. IAN ZIERING È STATO AGGREDITO IN STRADA A HOLLYWOOD. E DA ANNI TORI SPELLING È CONSIDERATA UNA CRIMINALE PER…

Estratto dell’articolo di Massimo Galanto per “il Messaggero”

Brenda, Brandon, Kelly, Dylan, David, Steve e Donna sono stati per anni nomi nevralgici nei discorsi di milioni di adolescenti (e non solo) di tutto il mondo. Gli appassionati di Beverly Hills 90210, il celebre telefilm che da noi è stato proposto su Italia 1 dal 1992 al 2001, in queste ore piangono la scomparsa di David Gail, l'attore statunitense che nell'iconica serie tv interpretava Stuart Carson, il fidanzato di Brenda Walsh (Shannen Doherty). Una relazione mai coronata dal matrimonio, che saltò per iniziativa del gemello di lei, Brandon, dopo aver scoperto da Dylan che Stuart spacciava droga. Se ne è andato (al momento non sono state rese note le cause del decesso) all'età di 58 anni e dopo la partecipazione a numerosi altri prodotti per la tv (su tutti: Port Charles, derivato di General Hospital, e La Signora in giallo).

Una triste notizia per la generazione cresciuta con Beverly Hills, nei giorni scorsi colpita dalle parole di Shannen Doherty (Prue Halliwell di Streghe), che dal 2015 combatte contro un cancro al seno. Nel suo podcast Let's be clear l'attrice 52enne ha ribadito il suo amore per la vita, ma al contempo ha annunciato di aver dato disposizioni per il suo funerale: «So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando. Voglio che il mio funerale sia sincero e che sia una festa d'amore. Non voglio che la gente pianga e che poi in privato dica: "Grazie a Dio quella è morta"».

Come se su Beverly Hills, titolo cult che raccontava amori, drammi e avventure di un gruppo di adolescenti di buona famiglia degli anni Novanta, fosse calata una maledizione. Incidenti, malattie, problemi con la legge e tragedie improvvise.

Nel marzo 2019, a distanza di poco tempo dall'annuncio della Fox di sei nuovi episodi della serie dal titolo BH90210 (poi cancellato per ascolti bassi), arrivò la scioccante notizia della morte di Luke Perry.

nel 2002 Jason Priestley (Brandon) rischiò di perdere l'uso delle gambe, rimanendo coinvolto in uno spaventoso incidente automobilistico durante una gara di Formula Indy. […] Nel 1999, un dramma squarciò per sempre la vita di Tiffani Amber Thiessen (la perfida Valerie Malone), quando il fidanzato, l'attore David Strickland, si suicidò.

[…] Il 31 dicembre scorso Ian Ziering (l'aitante Steve Sanders), infatti, è stato aggredito per strada in pieno giorno a Hollywood. […] Tori Spelling, figlia del produttore del telefilm, Aaron, e interprete della svampita Donna Martin, è alle prese da tempo con problemi di natura economica: è considerata dallo stato della California una delle cinquecento «criminali» fiscali, non avendo pagato tasse per una somma pari a 340 mila dollari

