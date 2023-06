19 giu 2023 08:00

E’ MORTO IN MESSICO A 97 ANNI IL NIPOTE E CUSTODE DELL’EREDITÀ DI LEON TROTSKY, ESTEBAN VOLKOV - NATO IN UCRAINA NEL 1926, VOLKOV ARRIVÒ IN MESSICO ALL'ETÀ DI 13 ANNI. SUA MADRE ZINAIDA, FIGLIA DI TROTSKY, SI ERA SUICIDATA A PARIGI MENTRE FUGGIVA DAL REGIME DI STALIN E SUO PADRE ERA STATO MANDATO NEI GULAG NEGLI ANNI '30 - ERA CONSIDERATO L'ULTIMO TESTIMONE ANCORA IN VITA DELL'ASSASSINIO DI TROTSKY, UCCISO CON UN COLPO DI PICCOZZA IN TESTA DALL'AGENTE SEGRETO DEL COMMISSARIATO DEL POPOLO PER GLI AFFARI INTERNI (NKVD) RAMON MERCADER…