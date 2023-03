E’ MORTO A MILANO IL 79ENNE ERBORISTA GIANNI MARIA GUIDI: ERA ACCUSATO DI ESSERE A CAPO DELLA “SETTA DELLE BESTIE” - NEL PROCESSO APPENA INIZIATO A NOVARA ERA ACCUSATO DI AVER UN GRUPPO DEDITO ALLA MANIPOLAZIONE MENTALE E AGLI STUPRI DI DONNE E RAGAZZINE ATTIRATE NELLA TRAPPOLA ATTRAVERSO UNA SCUOLA DI DANZA LE CUI TITOLARI ERANO COMPLICI DI GUIDI - A LUNGO LE VITTIME NON SONO RIUSCITE A DENUNCIARE ANCHE PER IL TERRORE DI VEDERE INVIARE AI PROPRI FAMILIARI LE FOTO SCATTATE DI NASCOSTO…

LA SETTA DELLE BESTIE

Malato da tempo, è morto il milanese Gianni Maria Guidi, 79 anni, che si porterà in tomba una complessità di segreti impossibile da quantificare. Secondo l’accusa (il processo è appena iniziato a Novara), Guidi […] avrebbe guidato la «Setta delle bestie», così chiamata per via dei nomi di animali dati agli adepti.

[…] l’uomo, un lungo passato da erborista, avrebbe costituito un’associazione segreta volta alla manipolazione mentale e agli stupri, sia individuali sia di gruppo, di donne e […] ragazzine, in maggioranza di Milano e provincia, […] attirate nella trappola anche attraverso una scuola di danza le cui titolari erano complici di Guidi.

L’ordinanza del gip è un indicibile elenco di minacce, violenze sessuali, aberrazioni d’ogni sorta. La base della setta è stata individuata in un cascinale isolato nei boschi di Novara; per un lunghissimo tempo, le vittime non sono riuscite a denunciare o hanno scelto di non farlo anche per il terrore di subire (ulteriori) torture e di vedere inviare ai propri familiari le fotografie che erano state scattate di nascosto. Persecuzioni reiterare, droghe somministrate di nascosto, orge consumate dinanzi a bambine, pestaggi sistematici, un colossale giro di soldi poiché, sempre secondo l’accusa, Guidi e le sodali, una trentina, costringevano le vittime a versare denaro, dilapidando i risparmi dei parenti.

