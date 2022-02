LA SERIE A U.S.A. E GETTA - LA LEGA SERIE A VORREBBE ORGANIZZARE UN TORNEO NEGLI STATI UNITI DURANTE IL MONDIALE IN QATAR, IN PROGRAMMA DAL 21 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE PROSSIMO – I MOTIVI? ALLARGARE IL MERCATO DEL NOSTRO CAMPIONATO E MANTENERE IN FORMA I GIOCATORI RIMASTI A CASA DURANTE IL TORNEO - DUE GIORNI FA L'AD DELLA LEGA, DE SIERVO, È VOLATO A NEW YORK PER CAPIRE LA FATTIBILITÀ DEL PROGETTO CON BROADCASTERS E SPONSOR – L’IDEA SAREBBE DI GIOCARE IN UNA “BOLLA” COME FATTA PER L’NBA…