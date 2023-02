C’È ANCHE UN CITTADINO ITALIANO TRA I DISPERSI DEL TERREMOTO IN TURCHIA – LA CONFERMA ARRIVA DAL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI: “L’UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA HA RINTRACCIATO TUTTI GLI ITALIANI CHE ERANO NELLA ZONA DEL SISMA. TRANNE UN NOSTRO CONNAIONALE, IN TURCHIA PER RAGIONI DI LAVORO” – IL BILANCIO DELLE VITTIME CRESCE E SI AVVICINA A 5MILA (1600 IN SIRIA) - VIDEO

FORSE UN ITALIANO TRA I DISPERSI PER IL SISMA IN TURCHIA

(ANSA) - Ci potrebbe essere un italiano tra i dispersi del violento terremoto che ha devastato la Turchia orientale e il nord della Siria. Voci rimbalzate sui social - che al momento non trovano altre conferme - riguardano un connazionale che si sarebbe trovato in una delle città turche più colpite dal sisma: il cittadino italiano era probabilmente in un albergo andato distrutto, ma non si hanno altre notizie.

SISMA: TAJANI, UN ITALIANO NON È ANCORA STATO RINTRACCIATO

(ANSA) - "L'Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Sisma: sale a 4.890 bilancio vittime in Turchia e Siria

(ANSA-AFP) – Sale a a 4.890 il numero totale delle vittime del potente terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, secondo i dati ufficiali.

Sisma: Ong, in Siria i morti salgono a 1597

(ANSAMed) - Sono 1597 i morti in Siria a causa del devastante terremoto abbattutosi ieri nel sud della Turchia e nella Siria centro-settentrionale. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che aggrega i dati provenienti dalle regioni colpite di Hama, Idlib, Aleppo e Latakia, sia nei territori sotto controllo governativo sia nelle aree sotto influenza turca.

