C’È UNA MINZIONE CHE CRESCE IN ME – QUANDO SCAPPA, SCAPPA: IN CINA UN DIPENDENTE DEL BIRRIFICIO “TSINGTAO” SI TIRA GIÙ LA PATTA E FA PIPÌ IN UN SERBATOIO DI MALTO IN LAVORAZIONE. IL FILMATO DIVENTA VIRALE – E INTANTO, IL DOCUMENTARISTA OOBAH BUTLER HA MESSO IN VENDITA SU AMAZON UN ENERGY DRINK FATTO CON L’URINA DEI DIPENDENTI DEL COLOSSO DELL’E-COMMERCE… - VIDEO

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

In Cina il birrificio Tsingtao ha aperto un'indagine dopo la circolazione di un video che mostrava un dipendente urinare in un serbatoio di malto in lavorazione. Il filmato […] ha spinto la dirigenza del noto birrificio a riportare l'incidente alla polizia, che ha aperto un'indagine […]. Il lotto, tranquillizzano dall'azienda, non sarà utilizzato nella produzione.

"Attribuiamo grande importanza al video […]", riferisce l'azienda in una nota, assicurando che il lotto di malto in questione è stato sigillato. Il video ha raccolto decine di migliaia di commenti da parte degli internauti cinesi, che hanno espresso solidarietà all'azienda non mancando di ironizzare sull'incidente, annunciando una rinnovata predilezione per il vino. Il 20 ottobre, le azioni di Tsingtao quotate a Hong Kong hanno chiuso in ribasso dell'1%.

oobah butler presenta release l energy drink con l urina dei dipendenti amazon

AMAZON HA VENDUTO UNA BEVANDA CON L'URINA DEI SUOI FATTORINI

Estratto da www.wired.it

La bevanda aveva tutte le caratteristiche di un drink di successo. Un design accattivante, un font audace e un nome incisivo, Release. Ma all'interno ogni bottiglia conteneva l'urina degli autisti di Amazon.

Questo non ha impedito alla piattaforma di mettere in vendita Release, che ha addirittura raggiunto il primo posto nella classifica dei bestseller per la categoria "Bitter Lemon". La “bevanda” è stata creata da Oobah Butler per il suo nuovo documentario, The Great Amazon Heist, andato in onda giovedì 19 ottobre su Channel 4, un canale televisivo pubblico del Regno Unito.

Butler è un giornalista e presentatore famoso soprattutto per aver trasformato il capanno del suo giardino a Londra nel ristorante più popolare su Tripadvisor. The Great Amazon Heist si apre con Butler che si infiltra con una telecamera nascosta in un centro di distribuzione Amazon a Coventry, dove parla con i dipendenti che si lamentano per i dolori ai piedi e alla schiena, le condizioni di lavoro potenzialmente pericolose e la sorveglianza quasi costante da parte dell'azienda. Il presentatore passa il suo primo giorno a scaricare un camion bollente, senza ventilatore o aria condizionata.

oobah butler the great amazon heist

Il portavoce di Amazon James Drummond afferma che "niente è più importante" della sicurezza e del benessere dei dipendenti e che l'azienda fornisce ai lavoratori indumenti e calzature protettive e ha "team dedicati alla salute e alla sicurezza".

Butler […] ha quindi deciso di intervistare i fattorini che si occupano delle consegne per conto di Amazon. Gli autisti raccontano che dal momento che l'azienda li penalizza nel caso di consegne troppo lente, sono costretti a urinare nelle bottiglie perché non hanno il tempo di trovare un posto dove fermarsi.

release l energy drink con l urina dei dipendenti amazon

[…] alcuni autisti sostengono che Amazon li penalizza anche se le bottiglie piene di urina rimangono nel camion quando tornano al magazzino (Drummond nega la ricostruzione e sottolinea che agli autisti dell'azienda viene ricordato di fare pause regolari sull'app Amazon Delivery). Per evitare sanzioni, i fattorini finiscono quindi per gettare le bottiglie sul ciglio della strada. […] A quel punto, per il giornalista è estremamente semplice mettere in vendita Release su Amazon, dove ha incontrato pochissimi controlli atti a garantire che il suo prodotto fosse sicuro e legale.

"Mettere in vendita la bevanda è stato sorprendentemente facile […]. Pensavo che la licenza per alimenti e bevande mi avrebbe impedito di inserirla, così ho iniziato con la categoria Dispenser a pompa ricaricabili. Poi l'algoritmo l'ha spostata nelle bevande".

release l energy drink con l urina dei dipendenti amazon

A un certo punto Butler è stato persino contattato da un rappresentante del colosso dell'ecommerce che si è offerto di gestire l'imballaggio, la spedizione e la logistica legata al prodotto attraverso il programma Fulfillment by Amazon. Quando ha visto il prodotto in vendita, Butler si è sentito "inizialmente entusiasta e l'ho trovato molto divertente", racconta.

"Poi, quando le persone reali hanno iniziato a cercare di acquistare il prodotto, mi sono un po' spaventato", aggiunge. In realtà, le urine dei fattorini di Amazon non sono state inviate a privati, perché Butler ha convinto un gruppo di amici ad acquistare il prodotto sulla piattaforma. Drummond definisce quella di Butler una "bravata offensiva" e sottolinea che Amazon dispone di "strumenti leader nel settore per evitare che vengano messi in vendita prodotti non sicuri".

oobah butler the great amazon heist 1

Se c'è un tema che emerge dal documentario, è quanto sia semplice ingannare una delle più grandi aziende del mondo. […] La parte finale del documentario si concentra sulle tasse pagate Amazon. In passato l'azienda è stata criticata per il ricorso ad accordi complessi, ma legali, per ridurre i suoi oneri fiscali, come la gestione delle vendite attraverso una filiale in Lussemburgo.

Butler ha intervistato la deputata laburista britannica Nadia Whittome, che sostiene che dal momento che beneficia delle infrastrutture pubbliche britanniche, Amazon dovrebbe pagare la sua quota per riparare le strade fatiscenti della Gran Bretagna.

The Great Amazon Heist non rivela nulla di particolarmente nuovo, e secondo Drummond fornisce “un'immagine fortemente distorta dei nostri processi e delle nostre operazioni che non riflette la realtà di chi fa acquisti con Amazon o lavora per Amazon”. Ma mettendo tutti gli elementi che emergono dal il documentario si ottiene un quadro desolante. Gli autisti e i magazzinieri sopportano queste condizioni di lavoro perché non hanno scelta. […] Anche se Amazon dichiara di puntare "ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo", l'immagine che esce da The Great Amazon Heist è quella di una società a cui tutto questo semplicemente non sembra importare.

