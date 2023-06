C’È UNA SVOLTA NEL CASO DELLA PICCOLA KATA, LA BAMBINA DI 5 ANNI SCOMPARSA DA TRE SETTIMANE A FIRENZE – POTREBBE ESSERE STATA NASCOSTA NELLE STANZE DI UNA DITTA VICINA ALL’HOTEL ASTOR PER ALCUNE ORE. GLI INQUIRENTI SONO SULLE TRACCE DI TRE PERSONE – DALLE REGISTRAZIONI DI SICUREZZA SI VEDE UN UOMO CHE APRE IL PORTELLONE DI UN FURGONE, CARICA QUALCOSA DENTRO E POI PARTE. COS'ERA QUEL "QUALCOSA"? MAGARI ERA PROPRIO LA PICCOLA KATA...

Estratto dell’articolo di Marco Gemelli per “il Giornale”

L'ULTIMA IMMAGINE DI KATA FUORI DALL'HOTEL ASTOR A FIRENZE

Potrebbe esserci un’accelerazione importante nelle indagini per la sparizione della piccola Kataleya, la bambina peruviana scomparsa da Firenze ormai quasi tre settimane fa. Ieri mattina, su mandato del procuratore aggiunto Luca Tescaroli e della pm Christine Von Borries, sono scattate nuove perquisizioni per cercare sue tracce anche nei garage del palazzo adiacente l’ex hotel Astor, dove viveva con la madre e il fratellino.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3

Gli inquirenti, che nei giorni scorsi avevano fatto prelevare il Dna a tutti gli occupanti della struttura da cui il 10 giugno era svanita la bambina, starebbero cercando tracce di tre persone, tra cui un parente della bambina che però al momento, non risulta indagato. In particolare, gli investigatori si starebbero concentrando sui locali di una ditta accanto al cortile dell’ex Astor, che risulterebbe gestita da due fratelli italiani (perquisiti come terzi non indagati), dove la piccola Kataleya potrebbe essere stata nascosta per alcune ore.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 2

Sempre ieri, i genitori della bambina sono tornati spontaneamente in procura per parlare con il magistrato. Alla base delle nuove perquisizioni c’è l’analisi delle telecamere della zona, che ha permesso di individuare alcuni video potenzialmente illuminanti, registrati tra le 15,29 e le 16,46 (dunque poco dopo l’ultima immagine di Kata, alle 15,13 nelle scale del cortile) da un apparecchio di sorveglianza della ditta, che si attiva grazie a un sensore di movimento.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 1

Nel dettaglio, come ricostruito da Repubblica, si udirebbe un rumore sordo come di un oggetto che cade dall’alto, poi - sette minuti più tardi - il suono dell’apertura di un cancello e il rumore di un motorino che entra e parcheggia accanto a un furgone bianco. Poi le immagini di un uomo che apre il portellone posteriore, carica qualcosa all’interno e poi lo richiude prima di uscire dal cancello in retromarcia.

kata la bambina scomparsa a firenze 4

L’uomo a bordo del furgone sarebbe poi rientrato alle 16,44: la telecamera l’ha ripreso mentre scende, getta un fazzoletto in un sacco nero, apre la porta di metallo davanti a sé e la richiude dopo pochi secondi, per poi tornare in sella al motorino e ripartire. […]

