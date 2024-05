C’È UN UOMO CHE PARLA CON PUTIN E L’IRAN (E NON È XI JINPING) – È RAFAEL GROSSI, ARGENTINO DI ORIGINI ITALIANE E DIRETTORE DELL’AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA ATOMICA DA CINQUE ANNI. LUI SI DEFINISCE SOLO “UN ISPETTORE”, MA IL SUO RUOLO SI È TRASFORMATO IN QUELLO DI MEDIATORE PER CONTO DELL’OCCIDENTE - IL “NEW YORK TIMES": “IN UN'EPOCA DI NUOVE PAURE NUCLEARI, SI TROVA IMPROVVISAMENTE AL CENTRO DI DUE DELLE PIÙ CRITICHE SITUAZIONI DI STALLO GEOPOLITICO DEL MONDO…”

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

rafael grossi

Rafael Grossi ha assunto la direzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica cinque anni fa, in quello che ora sembra un momento molto più difficile. Con le paure atomiche ovunque, l'ispettore si sta avvicinando al ruolo di mediatore. Scrive il NYT.

Rafael Grossi è entrato a Mosca qualche settimana fa per incontrare tranquillamente l'uomo con cui la maggior parte degli occidentali non si confronta mai in questi ultimi tempi: Il Presidente russo Vladimir V. Putin.

vladimir putin rafael grossi

Grossi è il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, e il suo scopo era quello di mettere in guardia Putin dai pericoli di un riavvio troppo rapido della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe russe subito dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022.

Ma mentre i due uomini parlavano, la conversazione ha deviato verso le dichiarazioni di Putin che era aperto al negoziato per la guerra in Ucraina - ma solo se il presidente Volodymyr Zelensky fosse stato disposto a cedere quasi il 20% del suo Paese.

volodymyr zelensky rafael grossi

Poche settimane dopo, Grossi, argentino con un gusto per gli abiti italiani, era a Teheran, questa volta a colloquio con il ministro degli Esteri del Paese e con il responsabile del programma nucleare civile. In un momento in cui alti funzionari iraniani lasciano intendere che nuovi scontri con Israele potrebbero portarli a costruire una bomba, gli iraniani hanno segnalato che anche loro sono aperti a un negoziato - sospettando, proprio come Putin, che Grossi avrebbe presto riferito i dettagli della sua conversazione alla Casa Bianca.

In un'epoca di nuove paure nucleari, il signor Grossi si trova improvvisamente al centro di due delle più critiche situazioni di stallo geopolitico del mondo. In Ucraina, uno dei sei reattori nucleari sulla linea di fuoco del fiume Dnipro potrebbe essere colpito dall'artiglieria e sprigionare radiazioni. E l'Iran è sulla soglia di diventare uno Stato dotato di armi nucleari.

rafael grossi ebrahim raisi

"Sono un ispettore, non un mediatore", ha detto Grossi in un'intervista di questa settimana. "Ma forse, in qualche modo, posso essere utile ai margini".

Non è il ruolo che si aspettava quando, dopo 40 anni di carriera diplomatica incentrata sui dettagli della non proliferazione, è stato eletto direttore generale dell'Agenzia con una maggioranza risicata dopo la morte improvvisa del suo predecessore, Yukiya Amano. Questo "prima che qualcuno potesse immaginare che la più grande centrale nucleare europea sarebbe stata in prima linea in una guerra", ha detto in una serie di conversazioni presso la sede dell'agenzia a Vienna, o che Israele e Iran si sarebbero scambiati attacchi missilistici diretti per la prima volta nei 45 anni successivi alla rivoluzione iraniana.

Oggi è emerso come forse il più attivista tra i leader dell'AIEA. da quando l'agenzia è stata creata nel 1957, come conseguenza del programma "Atomi per la pace" del Presidente Eisenhower per diffondere la produzione di energia nucleare in tutto il mondo. Ha trascorso la maggior parte degli ultimi quattro anni e mezzo in giro per il mondo, incontrando presidenti e ministri degli Esteri, facendo pressione per ottenere un maggiore accesso ai siti nucleari e, spesso, una maggiore autorità per un'organizzazione che tradizionalmente ha avuto poco potere di imporre il rispetto delle regole.

rafael grossi a zaporizhzhia

Ma lungo il percorso è stato sia destinatario che mittente di messaggi, fino a negoziare quella che è una zona di interdizione al fuoco nei dintorni di Zaporizhzhia.

Grossi ha i suoi detrattori, tra cui quelli che ritengono che abbia agito al di là della sua autorità quando ha dislocato gli ispettori a tempo pieno nell'impianto in difficoltà, in un momento in cui russi armati e con scarsa conoscenza del nucleare stavano pattugliando la sala di controllo. Scommetteva anche che nessuna delle due parti avrebbe voluto attaccare l'impianto se ciò avesse significato mettere a rischio la vita degli ispettori delle Nazioni Unite.

rafael grossi a zaporizhzhia

Ha funzionato. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente Biden, ricorda di essere stato così preoccupato per un disastro nucleare all'inizio del conflitto ucraino da avere al telefono il capo della National Nuclear Security Administration, che gli ha descritto cosa sarebbe successo se un reattore fosse stato colpito e una nube radioattiva mortale avesse attraversato l'Europa. "Era uno scenario terrificante", ha detto in seguito.

Due anni dopo, "stiamo entrando in un periodo di status quo prolungato", ha detto Grossi. Ma fin dall'inizio ho deciso che non potevo rimanere in disparte ad aspettare che la guerra finisse, per poi scrivere un rapporto sulle "lezioni apprese". Sarebbe stato un peccato per questa organizzazione".

Un'ispezione insolita sul campo di battaglia

L’AIEA è stata creata per fare due cose: mantenere sicure le centrali nucleari e impedire che il loro combustibile e le loro scorie vengano trasportati per la fabbricazione di armi nucleari. Gli ispettori dell'Agenzia non cercano o contano le armi stesse, anche se molti al Congresso - e in tutto il mondo - ritengono che questo sia il suo ruolo.

Grossi è nato nel 1961, quattro anni dopo la creazione dell'Agenzia. Ha iniziato la sua carriera nel servizio estero argentino, ma la sua vera ambizione era quella di dirigere l'AIEA., con la sua vasta rete di ispettori altamente qualificati e la responsabilità della sicurezza nucleare in tutto il mondo. Era un'ambizione bruciante.

"Mi sento come se mi fossi preparato a questo per tutta la vita", ha detto nel 2020.

Molti potrebbero chiedersi perché. È il tipo di lavoro che tradizionalmente comporta lunghe riunioni in blande sale conferenze, attente misurazioni all'interno degli impianti nucleari e l'installazione di telecamere antimanomissione in strutture chiave per garantire che il materiale nucleare non venga dirottato verso progetti di bombe.

renat karchaa con gli ispettori dell aiea

Il lavoro è teso, ma di solito non particolarmente pericoloso.

Perciò è stato strano quando Grossi, sostituendo la sua tuta con un giubbotto antiproiettile, è sceso da un'auto blindata nel sud-est dell'Ucraina alla fine dell'estate del 2022, mentre in lontananza esplodevano le granate. Aveva rifiutato l'offerta dei russi di scortarlo dal loro territorio. Essendo un funzionario delle Nazioni Unite molto visibile, non voleva dare credito alle rivendicazioni territoriali di Mosca.

Invece, ha preso la strada più difficile, attraverso l'Ucraina, in una terra desolata e disseminata di mine e veicoli distrutti. Quando si è avvicinato all'impianto, una guardia ucraina l'ha fermato, dicendo che non poteva andare oltre, e non è rimasta impressionata dal fatto che lo stesso Zelensky avesse benedetto la missione.

Ma dopo ore di discussioni, Grossi ha ignorato la guardia e ha proceduto comunque, ispezionando l'impianto e lasciando indietro una squadra di ispettori per mettere tutti i reattori, tranne uno, in arresto a freddo.

A rotazione, piccole squadre di ispettori dell'ONU sono rimaste lì ogni giorno da allora.

rafael grossi

Si tratta di un intervento che l'agenzia non aveva mai fatto prima. Ma Grossi ha detto che la situazione richiedeva un approccio aggressivo. Il più grande complesso nucleare europeo "si trova in prima linea", ha detto Grossi.

"Non vicino, o nelle vicinanze", ha sottolineato. "In prima linea".

A San Pietroburgo incontro con Putin

Un mese dopo la prima visita all'impianto, Grossi si è recato a San Pietroburgo per incontrare direttamente il Presidente Putin, con l'intenzione di far valere le proprie ragioni: se i continui bombardamenti avessero messo fuori uso i sistemi di raffreddamento o altre strutture chiave, Zaporizhzhia sarebbe stata ricordata come la Chernobyl innescata da Putin. Per far capire il concetto, ha voluto ricordare a Putin che, dati i venti prevalenti, c'era una buona possibilità che la nube radioattiva si diffondesse su alcune parti della Russia.

rafael grossi vladimir putin

I due si sono incontrati in un palazzo vicino alla città, dove Putin ha fatto carriera politica. Putin ha trattato il capo degli ispettori nucleari con gentilezza, e chiaramente non voleva essere visto come se fosse ossessionato dalla guerra - o addirittura particolarmente turbato da essa.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia

Una volta smessi i convenevoli, Grossi è andato dritto al punto. Non ho bisogno di un cessate il fuoco completo nella regione, ha ricordato Grossi, che ha detto al leader russo. Aveva solo bisogno di un accordo sul fatto che le truppe di Putin non avrebbero sparato sull'impianto. "Non era in disaccordo", ha detto Grossi qualche giorno dopo. Ma non fece nemmeno promesse.

rafael mariano grossi

Putin, ha ricordato, non sembrava confuso o arrabbiato per ciò che era accaduto alle sue forze umiliate in Ucraina o per il fatto che il suo piano di conquistare l'intero Paese fosse crollato. Invece, ha osservato Grossi, il leader russo era concentrato sulla centrale. Sapeva quanti reattori c'erano e sapeva dove si trovavano gli alimentatori di riserva. Era come se si fosse preparato all'incontro memorizzando una mappa degli impianti. "Conosceva ogni dettaglio", ha detto il signor Grossi. "È stato straordinario".

vladimir putin rafael grossi

Per Putin, Zaporizhzhia non era solo un trofeo di guerra. Era una parte fondamentale del suo piano per esercitare il controllo su tutta l'Ucraina e contribuire a intimidire o ricattare gran parte dell'Europa.

Quando Grossi ha incontrato nuovamente Putin, a Mosca, all'inizio della primavera, ha trovato il leader russo di buon umore. Era pieno di progetti per riavviare l'impianto - e quindi affermare il controllo russo sulla regione, che la Russia sostiene di aver annesso. Grossi ha cercato di dissuaderlo dall'intraprendere l'azione, data la "fragilità della situazione". Ma Putin ha detto che i russi "ripartiranno sicuramente".

bombardamento russo su zaporizhzhia 1

Poi la conversazione si è spostata sulla possibilità di trovare una soluzione negoziata alla guerra. Putin sapeva che qualsiasi cosa avesse detto sarebbe stata trasmessa a Washington. "Credo sia estremamente deplorevole", ha detto Grossi qualche giorno dopo, "che io sia l'unico a parlare sia con la Russia che con gli Stati Uniti".

In Iran riparte una vecchia sfida rinasce

Trattare con la leadership iraniana è stato ancora più delicato, e per molti versi più fastidioso, che confrontarsi con Putin. Due anni fa, non molto tempo dopo che il consiglio dell'AIEA aveva approvato una risoluzione che condannava il governo di Teheran per non aver risposto alle domande dell'agenzia su sospette attività nucleari, gli iraniani hanno iniziato a smontare le telecamere degli impianti chiave per la produzione di combustibile.

Zaporizhzhia dopo il bombardamento

All'epoca, Grossi disse che se le telecamere fossero rimaste fuori uso per circa sei mesi, non sarebbe stato in grado di garantire che il combustibile non fosse stato dirottato verso altri progetti, compresi quelli relativi alle armi. Questo accadeva 18 mesi fa e da allora il Parlamento iraniano ha approvato una legge che vieta alcune forme di cooperazione con gli ispettori dell'Agenzia. Nel frattempo, il Paese sta arricchendo costantemente l'uranio fino a raggiungere una purezza del 60%, pericolosamente vicina a quella necessaria per produrre una bomba.

rafael grossi

A Grossi è stato anche impedito di visitare un nuovo e vasto impianto di centrifughe che l'Iran sta costruendo a Natanz, a più di 1.200 piedi sotto la superficie del deserto, secondo le stime di alcuni esperti. Teheran afferma che sta cercando di garantire che il nuovo impianto non possa essere bombardato da Israele o dagli Stati Uniti e insiste sul fatto che, fino a quando non metterà materiale nucleare nell'impianto, l'AIEA non avrà il diritto di ispezionarlo.

La scorsa settimana, Grossi si è recato a Teheran per affrontare tutti questi temi con il ministro degli Esteri, Hossein Amir Abdollahian, e con il capo dell'agenzia iraniana per l'energia atomica. Erano passate poche settimane da quando Iran e Israele si erano scambiati attacchi missilistici diretti, ma Grossi non ha rilevato alcuna decisione immediata di accelerare il programma nucleare in risposta.

rafael mariano grossi

I funzionari iraniani sembravano invece soddisfatti di essere presi sul serio come potenza nucleare e missilistica nella regione, sempre più alla pari con Israele - che ha già un suo piccolo arsenale nucleare, anche se non lo riconosce ufficialmente.

Si è discusso di ciò che sarebbe necessario per rilanciare l'accordo nucleare del 2015 che l'Iran ha firmato con l'amministrazione Obama, anche se i funzionari dell'amministrazione Biden affermano che la situazione è ora cambiata così drammaticamente che sarebbe necessario un accordo completamente nuovo.

"Sospetto", ha detto Grossi questa settimana, "che tornerò spesso a Teheran"

rafael grossi vladimir putin centrale nucleare zaporizhzhia