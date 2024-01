29 gen 2024 19:00

C’È UNA NUOVA MAIL: “SUA MOGLIE È MORTA” – LA STORIA DI MARTA, 55ENNE DI TORINO CHE HA DECISO DI TOGLIERSI LA VITA IN SVIZZERA A CAUSA DELLA DEPRESSIONE – IL MARITO HA SCOPERTO DELLA SUA MORTE A COSE FATTE, LA CLINICA LO HA AVVERTITO CON UN MESSAGGIO IN POSTA (FINITO NELLO SPAM) – LA DONNA, CHE NON SOFFRIVA DI ALTRE PATOLOGIE ED ERA IN CURA DA UNO PSICHIATRA, HA DECISO DI PAGARE 10MILA EURO PER TOGLIERSI LA VITA DOPO CHE SUO FIGLIO ADOLESCENTE È MORTO A CAUSA DI UNA MALATTIA DEGENERATIVA...