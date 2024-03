L’OCCIDENTE TRACCHEGGIA, PUTIN AVANZA - LA LINEA DIFENSIVA UCRAINA TREMA PERCHE’ LA TENAGLIA RUSSA SI STRINGE, DA SUD E DA EST - LE TRUPPE DI MOSCA AVANZANO DOPO AVER CONQUISTATO AVDIIVKA: LE DIFESE PREPARATE DA KIEV NON SONO IN GRADO DI RESISTERE - GLI UCRAINI RISPONDONO COLPENDO L’AVIAZIONE DI PUTIN PER AZZERARE L’INFERIORITÀ NEI CIELI: “ABBATTUTI 15 CACCIABOMBARDIERI” - ZELENSKY HA SOSTITUITO IL CAPO DELLE FORZE DI SUPPORTO, DMYTRO HEREHA: AL SUO POSTO OLEKSANDR YAKOVETS…

1 - LA LINEA DIFENSIVA UCRAINA TREMA TENAGLIA RUSSA DA SUD E DA EST

Estratto dell’articolo di P.Bre. per “la Repubblica”

C’è un nuovo cambio di fase nella guerra ucraina: lo «stallo» da «Prima guerra mondiale» in cui era precipitato il conflitto al fallimento della controffensiva si è spezzato in entrambi i sensi del fronte. È un momento decisivo: i russi avanzano inesorabilmente dopo aver sfondato le linee ucraine ad Avdiivka, ma gli ucraini rispondono minacciando di far saltare il dominio dei cieli russo come già hanno fatto con quello del mare: in poche settimane hanno abbattuto 15 caccia bombardieri russi.

Sul terreno, dunque, è Mosca ad avere l’iniziativa. I russi avanzano nelle retrovie di Avdiivka, approfittando dello sfondamento delle linee ucraine e della mancanza di una difesa strutturata. […] L’esercito russo sfrutta così il momento nelle campagne e tra i villaggi alle spalle di Avdiivka, non protetti da linee di trincee, fortificazioni e campi minati che nei piani di Zelensky avrebbero dovuto marcare tutte le retrovie della prima linea per centinaia di chilometri.

Nonostante fosse chiaro da mesi che Avdiivka sarebbe caduta, gli ucraini non hanno costruito una difesa arretrata impenetrabile, e in pochi giorni i russi hanno distrutto due potenti carri armati Abrams in dotazione a Kiev. Hanno conquistato una serie di villaggi […] Altre immediate preoccupazioni sono le retrovie di Bakhmut, nel Donbass, e la zona di Robotyne, a Sud, nella regione di Zaporizhzhya: un’area liberata dalla controffensiva ucraina in cui la restaurazione russa cancella i piccoli successi di Kiev. […]

Nel frattempo gli ucraini combattono una battaglia strategica altrettanto decisiva. Hanno vinto la battaglia del grano (forzato il blocco russo, il commercio via nave ha raggiunto livelli pre bellici); hanno cancellato il dominio russo sul Mar Nero con i droni navali manovrati dai servizi segreti; e ora hanno lanciato la sfida al più importante degli asset militari russi: il controllo dei cieli. […]

2 - ZELENSKY SOSTITUISCE UN ALTRO COMANDANTE

Estratto dell’articolo del “Corriere della Sera”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostituito il capo delle Forze di supporto, Dmytro Hereha, e lo ha sostituito con Oleksandr Yakovets. […] la nomina fa parte del ricambio avviato l’8 febbraio con il licenziamento del comandante delle forze armate, Valerii Zaluzhnyi. Yakovets è nell’esercito dal 1992, ha ricevuto diverse decorazioni e ha preso parte alle operazioni antiterrorismo contro le milizie filorusse in Donbass. […]