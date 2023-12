23 dic 2023 18:58

L’OMICIDIO DI VANESSA BALLAN SI POTEVA EVITARE? TUTTE LE OMBRE SUL CASO “SOTTOVALUTATO” DOPO LA DENUNCIA PER STALKING. IL PROCURATORE NON SEMBRA CONDIVIDERE IN PIENO L’OPERATO DELLA PM, A COMINCIARE DALLA MANCATA RICHIESTA DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO CHE “IL GIP CI AVREBBE CONCESSO”. POI PERO’ AMMETTE CHE ANCHE QUELLA DISPOSIZIONE NON AVREBBE IMPEDITO A BUJAR FANDAJ DI UCCIDERE - L’UOMO NON AVEVA PRECEDENTI PENALI. COSA E’ SUCCESSO DOPOLA PERQUISIZIONE A CASA DEL 41ENNE KOSOVARO...