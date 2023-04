L’OMOSESSUALITÀ È SOLO UN PUNTO DI VISTA - AVETE MAI SENTITO PARLARE DI “BUD SEX”? E’ IL SESSO TRA UOMINI ETERO DI POPOLAZIONI RURALI CHE VIVONO LA LORO RELAZIONE INTIMA COME QUALCOSA DI LONTANO DALL’OMOSESSUALITÀ - E’ PRATICATA IN MOLTI CASI DA PARTNER SPOSATI, ACCOPPIATI E CON FIGLI - SE N’È OCCUPATO UNO STUDIO DEL SOCIOLOGO TONY SILVA PER LA NORTHWEST UNIVERSITY DELL’OREGON - ECCO IN COSA CONSISTE

Da “Vanity Fair”

Il “sesso tra compagni” indica i rapporti tra uomini che si definiscono omosessuali. Si tratta di una pratica indagata dallo studio “Constructing normative masculinity among rural straight men that have sex with men” condotto dal sociologo Tony Silva della Northwest University dell’Oregon. Nelle popolazioni rurali si tratta di qualcosa di assolutamente lontano dall’omosessualità, privo di sentimento e di romanticismo, votato alla pura soddisfazione di istinti.

Estratto dell'articolo diMario Manca per “Vanity Fair”

Gli uomini che praticano Bud Sex non sono omosessuali ma, pur andando a letto con altri uomini, rivendicano la propria eterosessualità e la conseguente attrazione per le donne.

Entrare all'interno di questa nuova componente sessuale praticata in molti casi da partner sposati, accoppiati e con figli può non essere facile, ed è per questo che ci viene in soccorso uno studio dal nome Constructing Normative Masculinity among rural straight men that have sex with men condotto dal sociologo Tony Silva della Northwest University dell’Oregon.

Il fenomeno [...] riguarda [...] uomini eterosessuali di popolazioni rurali che vivono la pratica come qualcosa di assolutamente lontano dall’omosessualità. [...] chi partecipa a questa pratica sessuale seleziona il partner sulla base della mascolinità, dell’etnia e dell’identità sessuale. Gli uomini intervistati hanno scelto [...] uomini della stessa etnia [...] eterosessuali o, in privato, bisessuali. In base a questi presupposti i loro comportamenti sono stati considerati come eterosessuali perché vissuti con persone simili in tutto a loro [...]

Quali sono, però, i sentimenti che preparano la strada alla pratica del Bud Sex? Sono tre: complicità e amicizia, condivisione di interessi e argomenti comuni di dialogo. Il parlare delle donne e della politica, per esempio, alimenta quel senso di gruppo che potrebbe, in questo caso, sfociare in un'attrazione sessuale [...]

Sebbene resti una pratica priva di sentimento e di romanticismo e nasca piuttosto come una soddisfazione di istinti, il presupposto del Bud Sex sembra restare l'amicizia insieme alla riservatezza.[...] una delle prerogative fondamentali è la segretezza [...]

Il profilo tracciato dallo studioso nella sua ricerca corrisponde a quello di un maschio eterosessuale, bianco, di solito sposato e con prole, over 50. Un uomo che ha vissuto la giovinezza in un’epoca in cui era difficile esprimere qualsiasi altro tipo di desiderio sessuale e che ora cerca la mascolinità nell’altro. [...] il Bud Sex resta [...] un semplice espediente per rafforzare la loro virilità.

