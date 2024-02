26 feb 2024 15:21

UN’OPERA D’ARTE NON SI NEGA A NESSUNO, CE N'E' UNA PERSINO PER GLI ARRICCHITI – L’ARTISTA CROATO ROKO DRZISLAV REBIC STA SCOLPENDO UNA REPLICA IN PIETRA, A GRANDEZZA NATURALE, DI UNA MERCEDES: "È DIVENTATA UN SIMBOLO DI SUCCESSO PER QUEI LAVORATORI CROATI CHE TORNAVANO A CASA CON LE LORO AUTO PER DIMOSTRARE DI AVER GUADAGNATO SOLDI DOPO ESSERE FUGGITI DALLA POVERTÀ…"