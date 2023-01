18 gen 2023 09:10

L’OPERAZIONE PER LA CATTURA DI MESSINA DENARO È STATA CHIAMATA "TRAMONTO", COME LA POESIA DI UNA VITTIMA DELLA STRAGE DI VIA DEI GEORGOFILI A FIRENZE - QUANDO ESPLOSE L'AUTOBOMBA CHE UCCISE 5 PERSONE NELLA NOTTE TRA IL 26 E IL 27 MAGGIO 1993 NADIA NENCIONI AVEVA SOLO 9 ANNI. TRE GIORNI PRIMA AVEVA SCRITTA UNA POESIA RITENUTA PROFETICA - GLI ZII: "SPERIAMO CHE MESSINA DENARO SI DECIDA A DIRE LA VERITÀ COMPLETA SULLE STRAGI..."