L’OPERAZIONE A RAFAH NON S’HA DA FA – L’ESERCITO ISRAELIANO SI PREPARA A ENTRARE NELLA CITTÀ DEL SUD DELLA STRISCIA DI GAZA: STA CHIEDENDO AI PALESTINESI DI EVACUARE I QUARTIERI ORIENTALI. GLI STATI UNITI, CONTRARI ALL’OFFENSIVA, INVIANO L’ENNESIMO SEGNALE, BLOCCANDO UN INVIO DI ARMI ALLO STATO EBRAICO - HAMAS CONTINUA A RIFIUTARE LA TREGUA E LANCIA MISSILI AL CONFINE - NETANYAHU RILANCIA LA “DENAZIFICAZIONE”: “COMBATTEREMO CONTRO QUEI MOSTRI FINCHÉ L'ORGANIZZAZIONE NON SARÀ SRADICATA. I NOSTRI SOLDATI HANNO TROVATO UNA COPIA DI MEIN KAMPF E UN TABLET CON LO SCREENSAVER DI HITLER IN UNA CASA A GAZA"

USA CONFERMANO, BLOCCANO UN INVIO DI ARMI AD ISRAELE

(ANSA) - Gli Stati Uniti hanno bloccato un invio di armi ad Israele. Lo riferisce il Consiglio per la sicurezza nazionale americana precisando che "la politica di sostegno ad Israele non cambia". La notizia era stata anticipata ieri da Axios, che citava due alti funzionari israeliani. Si tratta della prima volta dal 7 ottobre.

"Gli Stati Uniti hanno donato miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza di Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre, hanno approvato il più grande stanziamento supplementare mai realizzato e hanno guidato una coalizione senza precedenti per difendere Israele dagli attacchi iraniani", ha precisato un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale sotttolineando che Washington continuerà "a fare ciò che è necessario per garantire che Israele possa difendersi dalle minacce".

IDF CHIEDE A POPOLAZIONE RAFAH DI COMINCIARE A SPOSTARSI

(ANSA) - L'esercito israeliano ha cominciato a chiedere ai palestinesi di evacuare i quartieri orientali di Rafah, quelli al confine israeliano, in vista di una possibile offensiva pianificata nell'area meridionale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l'esercito stesso. I civili sono stati invitati a spostarsi in una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis.

Dopo aver detto che "c'è stata un'ondata di aiuti umanitari destinati a Gaza", il portavoce militare ha sottolineato che l'esercito "ha ampliato l'area umanitaria ad Al-Mawasi". Un'area - ha aggiunto - che comprende "ospedali da campo, tende e maggiori quantità di cibo, acqua, farmaci e forniture aggiuntive". Per questo ci sarà "il graduale spostamento dei civili nelle aree specificate, verso l'area umanitaria". Le informazioni sullo "spostamento temporaneo - ha aggiunto il portavoce militare -saranno trasmesse attraverso manifesti, messaggi SMS, telefonate e trasmissioni mediatiche in arabo".

TRE SOLDATI ISRAELIANI UCCISI IN ATTACCO A CONFINE CON GAZA

(ANSA) - Le forze armate israeliane (Idf) hanno reso noto che tre soldati sono stati uccisi nell'attacco lanciato da Hamas contro Kerem Shalom, al confine con Gaza e poco lontano da Rafah. Secondo il comunicato dell'esercito israeliano, tre soldati sono stati uccisi e nove sono rimasti feriti da colpi di mortaio. Alcuni proiettili hanno colpito infrastrutture militari e civili, inclusa una casa nel kibbutz di Kerem Shalom, afferma la nota.

TANK ISRAELIANI AMMASSATI VICINO AL VALICO DI RAFAH

NETANYAHU, 'COMBATTEREMO I MOSTRI DI HAMAS FINO A SRADICALI'

(ANSA) - Israele è "impegnato a porre fine alla minaccia continua" di Hamas. "Combatteremo contro i mostri di Hamas finché l'organizzazione non sarà sradicata. Dico mostri non solo per le loro azioni atroci, ma perché si divertono con tali azioni. I nostri soldati hanno trovato una copia di Mein Kampf e un tablet con lo screensaver di Hitler in una casa a Gaza". Lo ha detto Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, nel suo discorso allo Yad Vashem alla cerimonia ufficiale che commemora il Giorno della Shoah (Yom haShoah). Riferendosi agli ostaggi, il premier israeliano ha poi ribadito che "dobbiamo salvare tutti, vivi e morti, dall'oscuro abisso della prigionia di Hamas". Lo riporta Haaretz.

ISRAELE, 'COLPITO UN COMPLESSO DELL'UNRWA USATO DA HAMAS A GAZA'

(ANSA) - Le forze armate israeliane hanno annunciato di avere "colpito insieme allo Shin Bet" (l'agenzia di intelligence per gli affari interni dello stato di Israele) un "complesso dell'Unrwa", l'agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi, "utilizzato da Hamas come centro di comando nel centro della Striscia di Gaza". Lo riporta The Times of Israel.

