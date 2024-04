L’OPERAZIONE A RAFAH NUN S’HA DA FA! – GLI STATI UNITI RIBADISCONO PER L’ENNESIMA VOLTA IL CONCETTO: “LA NOSTRA POSIZIONE È SEMPRE LA STESSA. NON VOGLIAMO UN’OPERAZIONE DI TERRA” – IL MESSAGGIO ARRIVA A POCHE ORE DALLA MINACCIA DI NETANYAHU, ORMAI SEMPRE PIÙ DEBOLE (RISCHIA UN MANDATO D’ARRESTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E DEVE TENERE A BADA L’ULTRADESTRA): “ENTREREMO A RAFAH CON O SENZA ACCORDO”

USA, 'NON VOGLIAMO UN'OPERAZIONE DI TERRA A RAFAH'

(ANSA) - "La nostra posizione è sempre la stessa: non vogliamo un'operazione di terra a Rafah". Lo ha dettto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti rispondendo ad una domanda sulle ultime dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu sul fatto che l'operazione a Rafah si farà comunque, con o senza l'accordo sugli ostaggi.

MO: NETANYAHU, 'ENTREREMO A RAFAH CON O SENZA ACCORDO'

(Adnkronos) - "L'idea che potremmo mettere fine alla guerra prima di raggiungere tutti i suoi obiettivi è fuori discussione. Entreremo a Rafah ed elimineremo i battaglioni di Hamas che si trovano lì, con o senza un accordo, per ottenere la vittoria totale". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportano i media locali.

MO: BEN-GVIR, 'NETANYAHU MI HA PROMESSO NON ACCETTERÀ UN ACCORDO SCONSIDERATO'

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, "ha promesso" che non accetterà mai un accordo "sconsiderato" sugli ostaggi. Lo ha dichiarato in un video il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, dopo un incontro con il capo del governo.

"Il primo ministro ha ascoltato le mie parole e ha promesso che Israele andrà a Rafah, che la guerra non finirà e che non ci sarà un accordo sconsiderato. Accolgo con favore queste cose. Penso che il primo ministro capisca molto bene cosa significhi se tutto ciò non dovesse accadere", ha dichiarato Ben-Gvir, lasciando intendere possibili problemi per la tenuta dell'esecutivo guidato da Netanyahu

MO: IDF, 'ATTACCO A RAFAH SE NON SI RAGGIUNGERÀ ACCORDO ENTRO GIORNI'

(Adnkronos) - L'attacco di Rafah verrà lanciato se non si raggiungerà presto un accordo sul cessate il fuoco. Lo ha reso noto la radio dell’esercito israeliano in un post sui social media, che attribuisce le informazioni a “funzionari della sicurezza”. La radio israeliana Glz ha precisato che “verrà dato l’ordine di lanciare un’operazione a Rafah” se non verranno fatti progressi "entro giorni" sui negoziati.

I negoziatori di Hamas starebbero preparando una risposta scritta a quella che si ritiene essere un'offerta israeliana di un cessate il fuoco di 40 giorni.

Secondo quanto riferito da Yedioth Ahronoth, le Idf ritengono che entro 48-72 ore debba essere presa una decisione definitiva sulla proposta di accordo che porterebbe alla liberazione di 33 ostaggi. In caso contrario, e nonostante gli appelli della comunità internazionale a rinunciare al piano, scatterebbe l'operazione di terra a Rafah.

