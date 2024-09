È L’ORA DI DONALD! - TRUMP LANCIA LA SUA COLLEZIONE DI OROLOGI: SI VA DAL MODELLO “FIGHT, FIGHT, FIGHT” CHE COSTA TRA I 499 E I 799 DOLLARI FINO AL PREZIOSO TOURBILLON IN ORO E DIAMANTI CHE VIENE RIFILATO AI RICCHI SOSTENITORI DEL TYCOON ALLA MODICA CIFRA DI 100MILA DOLLARI – LA VENDITA È FINITA NEL MIRINO DEGLI AVVERSARI NON SOLO PER I PREZZI FOLLI: MENTRE TRUMP SPONSORIZZA IL "MADE IN USA" GLI OROLOGI SONO PRODOTTI IN SVIZZERA...

Da www.adnkronos.com

''Non perdetevi i Trump watch'', saranno ''un fantastico regalo per Natale'' e ''li adorerete''. Così, sul suo Truth Social, l'ex presidente americano e candidato repubblicano alle elezioni presidenziali Donald Trump ha lanciato una sua ''collezione di orologi''. Sul quadrante, nero, rosso o dorato che sia, appare proprio il nome di ''Trump''. Presente anche la riproduzione della firma dell'ex inquilino alla Casa Bianca. Due le principali collezioni: Tourbillon, di cui sono a disposizione ''solo 147 pezzi'' come recita il sito del venditore, e Fight, fight, fight.

Dal social di Trump, un link rimanda direttamente allo shop e da lì si vede che alcuni degli orologi proposti arrivano a costare 100mila dollari. Più economico il modello che, sul sito del venditore, viene denominato "Fight, Fight Fight" e che costa dai 499 ai 799 dollari. Il modello fa riferimento alle parole pronunciate da Trump lo scorso luglio mentre veniva portato via dagli agenti della sicurezza dopo essere scampato a un tentato omicidio ed essere stato colpito all'orecchio durante un comizio in Pennsylvania. Sul retro del quadrante appare un disegno stilizzato dell'ex presidente, con il pugno alzato, proprio come è stato immortalato nella fotografia diventata iconica e scattata appena dopo l'attentato.

''Grazie al suo design senza tempo e allo stile flessibile, sarai pronto per ogni situazione, proprio come il presidente Trump!'', recita lo slogan del venditore. E ancora: ''l'orologio Fight, fight, fight cattura l'instancabile spirito combattivo del presidente Trump'' e l'invito è quello a ''indossarlo con coraggio e mostrare lo spirito patriottico''. Del modello, che richiama allo scampato omicidio, ne esiste anche un'edizione limitata di mille pezzi, ''placcato con il colore preferito del presidente: l'oro. Per essere precisi, 0,7 micron di splendido oro 18 carati'', recita il sito, sottolineando che il messaggio che l'orologio porta con sé è ''una forte dichiarazione di ambizione e successo''.

Il modello 'Tourbillon' viene invece descritto come ''una dichiarazione di Vittoria, preparatevi a indossarla'' e a ''tramandarla per generazioni''. Realizzato in oro 18 carati e diamanti, ne esistono appunto solo 147 esemplari tutti numerati e quindi da collezione. ''Ti distinguerai per tutte le ragioni giuste'', recita il sito. In questo modello la firma dell'ex presidente appare sul retro, sul fondello dell'orologio, dove si trova ''inciso un messaggio di ringraziamento personalizzato ed esclusivo del presidente Trump''.

Il portavoce della vice presidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla presidenza Usa Kamala Harris, Ammar Moussa, ha criticato la mossa di Trump su X. "Donald Trump sta vendendo orologi da 100mila dollari. Non è uno scherzo. Trump è più concentrato su se stesso che su chiunque altro", si legge nel post. A Trump viene anche contestato il fatto che, se da un lato promuove i prodotti realizzati in America, dall'altro vende orologi con il suo nome e la sua immagine che sono "Swiss made".

A vendere gli orologi è la TheBestWatchesonEarth Llc che "utilizza il nome, l'immagine e l'immagine di 'Trump' in base a un contratto di licenza a pagamento", si legge sul sito. "Gli orologi Trump non sono progettati, fabbricati, distribuiti o venduti da Donald J. Trump, dalla Trump Organization o da nessuna delle rispettive affiliate o dirigenti", precisa ancora il sito web aggiungendo che gli orologi "non sono politici e non hanno nulla a che fare con alcuna campagna politica". Alla domanda che appare della sezione Faq del sito, "Si tratta di orologi ufficiali del presidente Trump?", la risposta è: ''Questi sono gli unici orologi ufficiali dal presidente Trump e includono una replica della sua famosa firma!".

