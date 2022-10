5 ott 2022 10:43

È L’ORA DI REGOLARE I CONTI – DOPO 80 ANNI LA POLONIA SI SVEGLIA E CHIEDE ALLA GERMANIA 1.300 MILIARDI DI EURO COME RIPARAZIONE PER LE NEFANDEZZE COMMESSE DAI NAZISTI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE – UNO SCHIAFFO DIPLOMATICO ASSESTATO MENTRE LA MINISTRA DEGLI ESTERI TEDESCA ERA IN VISITA A VARSAVIA – MA PER BERLINO LA QUESTIONE È CHIUSA DAL 1953, QUANDO IL REGIME POLACCO COMUNISTA RINUNCIÒ A OGNI RISARCIMENTO…