29 mag 2024 17:59

È L’ORA DELLA VERITÀ PER TRUMP: A NEW YORK LA GIURIA SI È RITIRATA PER DECIDERE SE L'EX PRESIDENTE È COLPEVOLE O MENO NEL PROCESSO SUL CASO STORMY DANIELS - "THE DONALD" È ACCUSATO DI AVER FALSIFICATO DICHIARAZIONI FINANZIARIE DELLA SUA AZIENDA PER COPRIRE L'ASSEGNO DA 130MILA DOLLARI ALLA PORNOSTAR "STORMY DANIELS" - LA DECISIONE È PREVISTA ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA