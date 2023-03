E L’OSCAR PER LA MANCANZA DI SIMPATIA VA A… HUGH GRANT – L’ATTORE SI MOSTRA POCO DISPONIBILE E INDISPETTITO ALL’INTERVISTA CON ASHLEY GRAHAM - LEI GLI HA POSTO LE CLASSICHE DOMANDINE DA RED CARPET E LUI HA RISPOSTO A MONOSILLABI, PALESEMENTE CONTROVOGLIA E ALZANDO GLI OCCHI AL CIELO: “COSA INDOSSI?”, “SOLO IL MIO VESTITO” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Davide Stanzione per www.bestmovie.it

intervista di ashley graham a hugh grant agli oscar 2023 7

[…] stranissimo momento con protagonista Hugh Grant, che ha concesso un’intervista in cui ha palesato tutta la sua ritrosia nel rispondere alle domande dell’intervistatrice Ashley Graham, controbattendo di fatto a monosillabi e palesemente controvoglia.

Graham ha iniziato riferendosi alla star di Notting Hill come “veterano dell’Oscar“, prima di chiedergli come si sentisse a tornare agli Academy Awards. «È affascinante, tutta l’umanità è qui. È la fiera della vanità». Quando gli è stato chiesto se avesse particolare piacere nel ritrovare qualcuno, lui ha replicato: «Nessuno in particolare».

L’intervista è andata di male in peggio quando Graham ha posto la domanda standard da tappeto rosso, ovvero «Cosa indossi?». «Solo il mio vestito», aggiungendo poi a proposito di chi l’avesse realizzato manualmente: «Non ricordo, il mio sarto».

intervista di ashley graham a hugh grant agli oscar 2023 6

Nel terzo e ultimo tentativo di Graham di cavare un ragno dal buco, la modella ha provato a virare su Glass Onion – Knives Out […] «È stato un film così straordinario, l’ho adorato davvero. Adoro il thriller. Quanto è divertente girare qualcosa del genere?». Grant ha risposto, se possibile ancora più laconico e stizzito: «Beh, ci sono a malapena dentro. Voglio dire, appaio per circa tre secondi».

intervista di ashley graham a hugh grant agli oscar 2023 5

Graham ha provato a salvare la baracca dicendo poi, in extremis, come a voler uscire dall’impasse: «Sì, ma comunque, ti sei presentato e ti sei divertito, vero? Ok, grazie mille, è stato bello parlare con te. Torniamo a voi ragazzi». […]

intervista di ashley graham a hugh grant agli oscar 2023 4

intervista di ashley graham a hugh grant agli oscar 2023 2 intervista di ashley graham a hugh grant agli oscar 2023 1 hugh grant e la moglie anna eberstein agli oscar 2023 1 intervista di ashley graham a hugh grant agli oscar 2023 3