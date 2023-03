13 mar 2023 11:35

L’OSCAR PER LA MIGLIOR ROSICATA VA A... ANGELA BASSETT! – L’ATTRICE, CANDIDATA COME MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA PER IL SUO RUOLO IN “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”, NON HA FATTO NIENTE PER DISSIMULARE LA DELUSIONE QUANDO È STATO ANNUNCIATO IL PREMIO PER JAMIE LEE CURTIS. E MENO MALE: MEGLIO LA SINCERITÀ DEI FINTI SORRISI E APPLAUSI… - VIDEO