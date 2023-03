E L’OSCAR PER LA PEGGIORE INTERPRETAZIONE VA A… GWYNETH PALTROW – SI È CONCLUSO CON LA VITTORIA DELL’ATTRICE IL PROCESSO FARSA PER L’INCIDENTE SULLE PISTE DI SCI DELLO UTAH DEL 2016: LA GIURIA HA RESPINTO LA DENUNCIA DEL 76ENNE CHE L’AVEVA PORTATA IN TRIBUNALE PER LE FERITE RIPORTATE DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO – LEI HA ACCOLTO IL VERDETTO CON UN SORRISETTO, SI È ALZATA E HA MESSO IN SCENA L’ULTIMO ATTO DEL TEATRINO, AUGURANDO IL MEGLIO ALLA CONTROPARTE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

il processo a gwyneth paltrow 8

Gwyneth Paltrow ha vinto la sua battaglia in tribunale per l'incidente sugli sci avvenuto nel 2016 in una stazione sciistica dello Utah.

Il verdetto della giuria è arrivato in un'aula di tribunale gremita a Park City. La giuria ha respinto la denuncia di un ottico optometrista in pensione, che aveva fatto causa all'attrice per le ferite riportate quando i due si erano scontrati su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. […]

La decisione della giuria segna una dolorosa sconfitta in tribunale per Terry Sanderson, l'uomo che ha citato in giudizio Paltrow per oltre 300mila mila dollari […]

terry sanderson 2

Il team di legali della Paltrow ha rappresentato Sanderson come un uomo arrabbiato, anziano e antipatico che negli anni era diventato "ossessionato" dalla sua causa contro l'attrice. Hanno sostenuto che Gwyneth Paltrow non fosse colpevole dell'incidente e hanno anche affermato, indipendentemente dalla colpa, che Sanderson avesse sopravvalutato l'entità delle sue ferite.

gwyneth paltrow in tribunale 5 gwyneth paltrow in tribunale 2 gwyneth paltrow gwyneth paltrow in tribunale 3 gwyneth paltrow in tribunale 4 il processo a gwyneth paltrow 7 il processo a gwyneth paltrow 1 il processo a gwyneth paltrow 2 il processo a gwyneth paltrow 3 il processo a gwyneth paltrow 4 il processo a gwyneth paltrow 5 il processo a gwyneth paltrow 6 terry sanderson 1 terry sanderson 3 terry sanderson 4