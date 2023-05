21 mag 2023 19:30

CON L’OSPITE SGRADITO NON SI VA A NOZZE - PROTESTE IN GEORGIA PER L’ARRIVO DI EKATERINA VINOKUROVA, FIGLIA DI SERGEI LAVROV - LA DONNA ERA A TBILISI PER UN MATRIMONIO QUANDO UN CENTINAIO ATTIVISTI INCAZZATI SI È PRESENTATO SOTTO IL SUO ALBERGO PER PROTESTARE CONTRO LA RUSSIA: CI SONO STATI SCONTRI E SEDICI ARRESTI - ALLA FINE VINOKUROVA È STATA COSTRETTA A LASCIARE LA GEORGIA IN ANTICIPO MENTRE ESPLODEVA UNO SCAZZO TRA LA PRESIDENTE SALOME ZURABISHVILI E LA COMPAGNIA AEREA GEORGIAN AIRWAYS…