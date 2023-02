UN’OSSESSIONE DEL CAZZO – LA RAPPRESENTAZIONE DELL’ARNESONE NON È PIÙ SOLO APPANNAGGIO DEGLI UOMINI: CI SONO DONNE CHE CREANO ROSSETTI A FORMA DI PENE E CHI, COME BETONY VERNON, RIESCE A TRASFORMARE GLI ORGANI GENITALI IN SPETTACOLARI GIOIELLI - ORMAI ALLA PRESUNTA OSSESSIONE FEMMINILE PER IL PENE E A TUTTI I SECOLI IN CUI L’ARTE E LA LETTERATURA HANNO RAPPRESENTATO L’IMMAGINE DELLA DONNA FATALE COME SPECCHIO DEL TIMORE MASCHILE DELLA CASTRAZIONE, SI È SOSTITUITA UN’ESTETICA MALIZIOSA, MA PER NULLA MORALISTA, DELL’ORGANO SESSUALE MASCHILE…

Fabiana Giacomotti per www.ilfoglio.it

pene erezione 1

Non userò la parola con la C perché qui al Foglio rischiamo poi di incappare nelle maglie della censura […]

In via generale, diciamo che nessun piccolo C verrà maltrattato in questo articolo e nemmeno lo saranno i suoi due compagni di avventura, che la medicina generale definisce testicoli […] Questo non è comunque un articolo contro la parola con la C. Come dice sempre Dagospia, anzi, l’organo sessuale a cui rimanda la parola con la C è quello che piace alla maggioranza umana, ambosessi e declinazioni varie. Da cui, in effetti, nasce la tendenza al C vincente dopo anni di relativo oblio di cui si scrive dopo questa necessaria premessa.

rossetti isamaya ffrench 2

Detta in forma semplice e diretta, modello Ansa, la notizia è la seguente: per promuovere la sua nuova linea di rossetti, Isamaya Ffrench, l’unica truccatrice che possa contendere il primato di star mondiale del make-up a Pat McGrath, ha incaricato un artista e una società di progettazione di fabbricare un pene in fibra di vetro alto circa quattro metri. I due rossetti che vende a marchio Lips, per il momento un punto di rosso acceso, “Cardinal”, e un nero “universale” definito “Vanity”, vanitas omnia eccetera evidentemente (la ragazza arriva da Cambridge e ha studiato alla St Martin’s), sono contenuti in una riproduzione in scala dello stesso oggetto, che si apre dal prepuzio e si passa sulle labbra tenendolo saldamente per le palle, come mostra la campagna fotografica, scattata con la dovuta gravitas dalla fotografa malese Zhong Lin, professionista di riferimento di Katie Grand, la stylist prediletta da Diego Della Valle, e membro della stessa squadra editoriale di cui da parte Isamaya, quella di “Dazed”.

[…]

michael fassbender nudo

La vera notizia, oltre i biscotti, la pasta, e perfino oltre il rossetto di Isamaya Ffrench che il designer Giulio Ceppi, citando Jean Baudrillard, ritiene abbastanza banale, cioè un ennesimo declassamento dell’erotismo in pornografia, è infatti che tutte queste manovre siano condotte da una donna, cioè un’altra para-artista che va ad aggiungersi a Betony Vernon nella creazione di oggetti fallici gloriosi a fini espositivi, artistici e ludici per il grande pubblico. […]

Alla presunta ossessione femminile per il pene e a tutti i lunghi secoli in cui l’arte e la letteratura hanno rappresentato l’immagine della donna fatale come specchio del timore maschile della castrazione, si è sostituita un’estetica forse maliziosa ma per nulla moralista dell’organo sessuale maschile. Qualche tempo fa, l’illustratrice Francesca Lipari ne trasse perfino un libriccino garbato e spiritoso, “Il pisello. La vita vista da lui”, che le signore acquistavano nelle boutique multibrand e regalavano alle cene come, per secoli, gli uomini si sono scambiati immagini di ragazze discinte e l’estetica sessuale femminile ha dominato ogni aspetto della rappresentazione a fini commerciali, di vendita, cioè di possesso.

il pisello. la vita vista da lui

La rappresentazione del sesso maschile di oggi è lontanissimo dalla simbologia, anche religiosa, che lo accompagna dai tempi più antichi e che, non a caso, è di ispirazione e cultura maschile. L’altra sera se ne osservava qualche cascame all’Opera di Roma nella scena della consacrazione del khopesh di Radamès […]

Magari vi sarà sfuggito, ma provate a mettere insieme tutti i “full frontal” maschili che i serial e il cinema ci hanno proposto negli ultimi mesi, da “The White Lotus” a “Sex & the City” a “The Righteous Gemstones” e “Red Rocket” e vi renderete conto che le polemiche e le allusioni che seguirono alle inquadrature di Michael Fassbender nudo e a gambe aperte in “Shame”, dieci anni fa, faticano perfino a registrare un minimo di pruderie.

betony vernon 3

“It’s time for male genitalia exposed”, mi scrive l’amico fotografo americano, cresciuto osservando i peni abnormi di Robert Mapplethorpe, che la morale inclusiva di oggi definirebbe come minimo di ispirazione colonialista. È deliziato di questa evoluzione “women driven”, cioè guidata dalle donne, ma se vogliamo anche omosessuale maschile, di un patrimonio estetico, culturale e sociale che anticamente apparteneva esclusivamente agli uomini, prevalentemente cis.

[…]

