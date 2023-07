E’ PARTITA DALLA POVERTA’ E CON IL PORNO E’ DIVENTATA RICCA E FAMOSA: LA STORIA DELLA 34ENNE CUBANA LUNA STAR - BARBARA COSTA: “HA 10 MILIONI DI FOLLOWERS SU INSTAGRAM, FIRMA CONTRATTI BRAZZERS IN ESCLUSIVA, HA INVESTITO IN UN BAR-RISTORANTE, HA TRE APPARTAMENTI E FA UNA VITA NEL LUSSO. QUESTO È PERCHÉ LEI NON HA INVESTITO SOLO SU SÉ STESSA. DI SOLITO I PRIMI GUADAGNI DELLE PORNOATTRICI VANNO NELLA CURA ESTREMA DI SÉ, DEL PROPRIO CORPO…”

Barbara Costa per Dagospia

luna star (3)

E che, a faticare, sono rimaste solo le pornostar? E con chi altri? Io sono a-social, io non ho social, ma è vero che su Tik Tok fanno furore le sex creator che vantano e esaltano i loro guadagni d’oro grazie a OnlyFans? E saranno soldi veritieri? Mah. Nonostante il tintinnio di denaro facile, ottenuto senza fatica, e doverosamente divertendosi, io faccio la nota stonata e vi dico che, se pornostar volete diventare, mettetevi in testa di sudare, e di altri "piaceri" sgobbare, oppure lasciate stare. Subito!

luna star lato b

E vi sto dicendo di porno star vere, serie, di quelle che fanno porno vero, serio, e sul serio. E solo così tanto ci ricavano. Se è a questo che aspirate, non date credito a chi sui social di sé sex posta e si atteggia, estasiandosi del nulla, e annotatevi questo nome qui: Luna Star, 34 anni, da 10 nel porno e ora star professionista. Indiscussa e indiscutibile.

luna star of

Luna Star ha 10 milioni di followers e solo su Instagram. Di cui non dico che se ne frega, ma sui quali certo non punta. Se porno star vuoi diventare, non puoi basare la tua scalata sui social, la di lì affermazione viene dopo. Ne è conseguenza. Se il successo nel porno vuoi acchiappare, è del porno che devi fare esperienza. Eccola, la parola proibita. Esperienza. Quella concreta, che oggi un po’ tutti disprezzano.

Ma il porno, stare nel porno, fare porno, è quanto più empirico possa esistere. Calci in c*lo compresi (vale a dire, i no della vita). Non può essere altrimenti. Non ci sono vie preferenziali. Non ci sono scorciatoie. Come ci dice Luna Star, se nel porno vuoi entrare per alla numero uno puntare, preparati a star sola. Io non so come una tal panzana – e cioè che far porno sia una strada come un’altra per emergere in notorietà – possa aver attecchito e fatto proseliti.

luna star

Il porno non sarà mai mai e poi mai un settore come gli altri. Né vuole esserlo. Chiunque voglia entrarci si munisca di scorza emotiva spessissima, si prepari ad accettare il diniego di genitori e di amici (sparuti i leali che gli rimarranno a fianco) e a contare nient’altro che su sé stessa. Fai porno, e sei senza alcun paracadute: emozionale e sociale. Ed è durissima. E il porno non tollera infantilismi.

luna star porn video

Io non auguro a nessuno un’infanzia come quella di Luna Star – lei è cubana, cresciuta in quella povertà – tuttavia vi sprono a trovar in voi la sua fame, di riscatto, unita al suo amore e slancio per il sesso. Pur se nati nella bambagia, non andrete da nessuna parte, nel porno, se non vi piace il sesso, se non ne avete genuina passione.

luna star

Se mirate al porno per ogni altra ragione che non veda al primo posto la vostra sana e sincera ingordigia di sesso, unita a un sano e sincero esibizionismo, sceglietevi altra disciplina da scalare. A meno che non vogliate arcincasinarvi l’esistenza! Luna Star ha fatto le porno cose per gradi, secondo sue personali scelte – anali, di plurime penetrazioni, bdsm – ponderatissime.

luna star (2)

A meno che non siate finiti/e in mano a sudici papponi, il porno quello serio non vi costringerà a far nulla che voi non vogliate e gradite. E però. Non illudetevi di fare soldi immediati. Se dopo 10 anni Luna Star è pornostar di prim’ordine, e tanto incamera, e firma contratti Brazzers in esclusiva, ed è una che ha investito in un bar-ristorante di lusso, e ha tre appartamenti, di lusso, e fa una vita, nel lusso, è perché lei come altre da novizia non ha investito se non su sé stessa. I primi guadagni delle pornoattrici vanno – tolti i bisogni base – nella cura estrema di sé, del proprio corpo.

luna star 6

Le novizie del porno abitano in affitto, in stanze, guidano auto usate, frequentano spiagge da sogno ma solo perché lì mandate a pornare. Nel porno i soldi – quelli veri – non li vedi all’istante (se non in casi rari, e qui, snervante è l’abnegazione necessaria per restarci, ad alti livelli) e tante/i nel porno lo status di una Luna Star non lo raggiungeranno mai. Saranno nel limbo. Incastrati. In una porno middle-class che ingrossano, gaudenti e volentieri. Nel porno, come fuori dal porno (anche se premono a incul(c)arci del contrario) non si è tutti uguali. Ne c’è ragione di esserlo.

luna star of luna star 2 luna star porn video (2) luna star (6) luna star (7) luna star porn video (3) luna star 1 luna star (8) luna star of (2) luna star of (4) luna star of (3) luna star 3 luna star (4) luna star 4 luna star (5) luna star 5