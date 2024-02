5 feb 2024 15:30

C’È UN PICCONATORE FOLLE IN GIRO PER ROMA! - NEL QUARTIERE APPIO LATINO, UNO SVALVOLATO CON IL VOLTO COPERTO HA TIRATO FUORI L'ATTREZZO DA SOTTO IL CAPPOTTO E, URLANDO, HA DISTRUTTO L'ASFALTO DEL MARCIAPIEDE - L'UOMO VAGAVA PER LA ZONA COME SE STESSE CERCANDO QUALCUNO PER REGOLARE DEI CONTI A SUON DI PICCONATE - QUANDO SONO ARRIVATE LE VOLANTI DELLA POLIZIA LUI ERA GIA' SCAPPATO, MA...