8 lug 2023 15:00

C’È POCO DA RIDER – SU TIKTOK È DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DI UN FATTORINO CHE, PRIMA DI SALIRE A CONSEGNARE LA PIZZA A UN CLIENTE, NE HA MANGIATA UN PO’ E POI L’HA SISTEMATA COME SE NULLA FOSSE – NON È CHIARO DOVE SIA STATO GIRATO IL FILMATO MA, PER QUANTO POSSA DARE FASTIDIO IL GESTO, FA CAPIRE IN CHE CONDIZIONI SONO COSTRETTI LAVORARE E VIVERE I POVERI FATTORINI DI TUTTO IL MONDO CHE CORRONO PER LE CITTÀ A CONSEGNARE DEL CIBO E GUADAGNARE POCHI SPICCI...