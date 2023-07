C’È UN PORCO SOTTOCOPERTA! – UN RAGAZZINO DI 15 ANNI È STATO VIOLENTATO SU UNA NAVE DA CROCIERA DA UN ADDETTO ALLE PULIZIE. IL POVERETTO È STATO BECCATO DAL SUO AGUZZINO MENTRE TORNAVA DALLA PISCINA. L’UOMO (ORIGINARIO DELL'HONDURAS) L’HA SEGUITO, GLI HA ACCAREZZATO LA SPALLA E BACIATO IL COLLO. UNA VOLTA IN CABINA GLI HA SFILATO IL COSTUME E LO HA VIOLENTATO – LA NAVE ERA ORMEGGIATA A NAPOLI E I GENITORI DEL 15ENNE ERANO SCESI PER UN’ESCURSIONE

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

violenza sessuale su minore 1

Una crociera nel mar Mediterraneo, su una nave da sogno, si è trasformata in una vacanza da incubo per una famiglia di turisti spagnoli. Un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato stuprato nella sua cabina da un membro dell'equipaggio, addetto alle pulizie delle stanze, mentre la "città galleggiante" era attraccata al porto di Napoli.

I genitori in quel momento erano scesi a terra per fare un'escursione. La vittima, invece, aveva preferito restare in piscina con suo fratello. Il 54enne, originario dell'Honduras, è stato arrestato. L'accusa, formulata dal pm partenopeo Emanuele De Franco, è violenza sessuale aggravata.

violenza sessuale su minore 2

L'episodio risale al 24 giugno scorso. La famigliola, residente ad Alicante (nel sud-est della Spagna), si era imbarcata tre giorni prima a Barcellona per una crociera con una nota compagnia italiana di navigazione (estranea alla vicenda). […]

violenza sessuale

A un certo punto, il 15enne si è accorto che non aveva il telo da mare e si è incamminato verso la sua cabina. Mentre stava percorrendo il corridoio, gli si è avvicinato l'inserviente Elias, che, «dopo avergli accarezzato la spalla, gli riferiva di avere una cosa per lui e di seguirlo». Il ragazzo lo ha ignorato, ha preso il telo dalla stanza e ha percorso il corridoio a ritroso per raggiungere suo fratello in piscina.

violenza sessuale su minore 3

Nel tragitto, però, ha incrociato di nuovo l'addetto alle pulizie, che gli ha chiesto di nuovo di seguirlo. «Giunto alla cabina, Elias apriva con la sua tessera badge la porta - si legge nella denuncia presentata alla polizia di frontiera marittima di Napoli - e invitava il minore a seguirlo all'interno». Stando a quanto raccontato dall'adolescente, l'uomo l'avrebbe prima baciato sul collo e sul viso, per poi farlo distendere sul divano. Dopo avergli sfilato il costume, avrebbe abusato di lui.

violenza sessuale su minore 4

Il 15enne, «impietrito per la paura, non riusciva a reagire o ad opporsi», fino a quando non lo ha implorato di fermarsi. A quel punto l'uomo è uscito dalla cabina e il ragazzo ha raccontato tutto al fratello, che ha chiamato i genitori. […]