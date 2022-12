E’ NEL PORNO SOLO DA UN ANNO MA SKY BRI HA GIA’ MANDATO TUTTI FUORI DI TESTA - BARBARA COSTA: “È UNA NOVELLINA IN BREVE TEMPO MATURATA A PROFESSIONISTA, SPADRONEGGIANTE SICURA IN THREESOME - UNA COSÌ SI MANGIA SCHERMO E OBIETTIVO, E OGNI CORPO SU CUI HA VOGLIA DI METTERE E FARSI METTERE LE MANI - FORSE I RUMORS SUL SUO RITIRO SONO DOVUTI A QUEL CHE DICE IN INTERVISTE UNA IL CONTRARIO DELL’ALTRA: PRIMA SI DICE ENTUSIASTA DEL PORNO E POI CI AMMORBA CON MENATE MIELOSE SULLA SUA FAMIGLIA CHE L’HA RINNEGATA, SUL FATTO CHE LEI GIRA SOLO DUE SCENE AL MESE, MA SOLO E MASSIMO PER I PROSSIMI 3 ANNI….”

Barbara Costa per Dagospia

sky bri (11)

Cercasi Sky Bri disperatamente. Perché, non porna più fuori e dentro OnlyFans?!?! Ma se ha lanciato l’abbonamento ridotto in Black Friday! Sta lì, nuda, "aperta" a tutto… Cari peni e clitoridi patiti del porno, tiratevi su: non è il caso di ammosciarsi o di dita deprimersi, Sky Bri è attiva! E porna per noi, almeno fino a ora che scrivo. Era divampata, sì, la notizia che la voleva ritirata, e per quale ragione? Per amore, di uno youtuber!!! Suvvia, le porno star si ritirano ancora per amore??? Di un uomo solo, di un pene solo???

sky bri by slayer

Sveglia, si atterri nel presente, una pornostar fa come le pare, e fa porno se lo vuole e con chi e quanto, e la gnocca porno topa in questione, Sky Bri, 23enne nativa di un posto top secret della Pennsylvania, ehi, dico, ma avete visto che f*ga assurda è? Una che i pornofan i più "duri" l’hanno "schizzata" all’istante, e non mollata per 12 mesi interi.

sky bri (2)

Sky Bri è nel porno da un anno soltanto, anno in cui ha bruciato le tappe: se è in Top Ten dei più grandi siti porno free, e se ha uno score OF invidiabilissimo, è una che in 12 mesi di caz*i porno importanti se li è "fatti" tutti: sia di pornoattori consumati come Keiran Lee e Manuel Ferrara, sia i peni giovani quali Anton Harden e Alex Mack, sono cospicui i peni e le p*ssere porno che Sky Bri l’hanno odorata, chiazzata, marchiata, leccata in ogni parte e dentro nel profondo, ma pure riverita in doppie penetrazioni e in doppie fellatio.

sky bri (3)

E lei li ha ben ricambiati! Sky Bri è una novellina in breve tempo maturata a professionista, spadroneggiante sicura in threesome e avviluppi aggioganti. Ora: una così, una che si mangia schermo e obiettivo, e ogni corpo su cui ha voglia di mettere e farsi mettere lingua e bocca e sessi e mani… una così, può pure decidere dopo un anno di stravizi porno di smettere, di averci dato sotto abbastanza, per rimpiazzarli e con che? Il suo conto in banca sp*ttanarlo in che?

sky bri of

Non credo Sky Bri voglia tornare quella che era prima del porno, ovvero una commessa, sfacchinante 8 ore al giorno per un salario inferiore a quello che col suo corpo preso in coiti multipli riesce a gonfiare. Ma forse i rumors sul suo ritiro porno sono fertilizzati da quel che Sky Bri dice in interviste una il contrario dell’altra: prima fa la felice e la non pentita di quello che il porno – e la sua topaggine – le permettono, poi ci ammorba con menate mielose sulla sua famiglia che l’ha rinnegata, sul fatto che lei porneggia solo due scene al mese, ma solo e massimo per i prossimi 3 anni.

sky bri (10)

E allora??? Forse a Sky Bri non è chiara una realtà, questa: nel porno (e fatto sul set, e fatto su OF) puoi erompere fin che vuoi, passare da una maxif*ga a un maxipene, sfrenarti in orgasmi e ricavi, conquistarti fanbase ingrifate e fedeli, sì, però… nessuno è essenziale!!!!!! Se del porno la ragazza è stufa, e se vuole dare un calcio in c*lo ai pacchi di soldi che con quelle curve – e quelle tette! – può ambire, rinunciarci per un uomo, per il suo amore… Auguri gioia! E avanti la prossima.

sky bri (4)

Noi del porno siamo cinici. Già. Veneriamo il libero arbitrio, ma l’ingratitudine ci snerva, i piagnistei sulla difficile esistenza di una pornostar (ah! ah! ah!) ci rompono i genitali. Aborriamo i lamenti. Le commiserazioni. Siamo mica un salotto TV!!! Noi del porno aneliamo unicamente serissime e vere persone carri armati di sc*pate, e divoraf*ghe, e straziapeni, e della passionalità come di loro stesse/i dei.

