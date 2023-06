C’È IL RACKET DELLE CASE ABUSIVE DIETRO IL RAPIMENTO DI KATA? – MIGUEL ANGEL ROMERO, IL PADRE DELLA BAMBINA SPARITA A FIRENZE SABATO SCORSO, HA RACCONTATO DI AVER AVUTO “PROBLEMI” CON ALTRI INQUILINI DELL'HOTEL ASTOR OCCUPATO: “UN GRUPPO DI PERUVIANI CE L'AVEVA CON NOI PERCHÉ NON VOLEVAMO PAGARE 500 EURO AL MESE PER L'AFFITTO DELLA CAMERA”. MA NELLA PRESUNTA “GUERRA” TRA BANDE DI PERUVIANI, C'È CHI SOSTIENE CHE LA FAMIGLIA DI KATA NON SIA STATA VITTIMA, MA PARTE ATTIVA NELLA GESTIONE DEL “PIZZO” – L'UOMO OGGI È STATO SENTITO IN PROCURA…

1 – FIRENZE, IL PADRE DI KATALEYA: "IN QUESTO STABILE HO AVUTO PROBLEMI, MA NON POSSONO METTERE IN MEZZO UNA BAMBINA"

Estratto dell'articolo di Ernesto Ferrara e Chiarastella Foschini per https://firenze.repubblica.it/

Kathrina Alvarez, la mamma di Kataleya, e il padre della bambina Miguel a chi l'ha visto

"Principessa mia, ti ritroverò". Un post su Facebook per dire che spera ancora, che è convinta di poter riabbracciare la sua Kata. "È viva, penso sia ancora viva" dice Kathrina Alvarez ieri mattina, poco prima di essere dimessa dall'ospedale di Torregalli, dov'era ricoverata da martedì per aver ingerito candeggina in preda alla disperazione: "Ho sbagliato. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza. Però adesso sono più forte e non mi riposerò fino a quando non ti troverò" fa sapere. […]

Da ieri con lei c'è di nuovo il marito, Miguel Angel Romero: il padre di Kata è stato scarcerato. Era recluso a Sollicciano per furto e utilizzo indebito di carte di credito.

kata bambina scomparsa a firenze

L'avvocato Cristiano Toraldo del foro di Prato che lo segue in quella vicenda ha chiesto e ottenuto l'obbligo di firma due volte a settimana nella stazione dei carabinieri "per farlo stare vicino alla famiglia", spiega.

Così Romero ieri è prima andato a trovare la moglie in ospedale, poi in serata è tornato all'ex hotel Astor per riabbracciare Kathrina, che si è sentita più volte male nella giornata. Insieme i due in serata sono apparsi in diretta alle telecamere di Chi l'ha visto: "Riportateci la nostra bambina" è il loro appello in lacrime.

[…] Confessa di aver avuto qualche guaio nell'occupazione dell'Astor, ma esclude sia la causa del rapimento: "Prima ho avuto problemi qui, ma non penso che sia questa cosa, non ci posso credere che mettono di mezzo una bambina" dice.

kata, la bambina scomparsa a firenze

[…] Miguel si confida in diretta: "I primi anni in Italia siamo stati in difficoltà, Kata è arrivata quando aveva 6 mesi. Io ho fatto tanto per lei, la mamma lavorava e io stavo con lei e le cucinavo. Siamo stati in tante città per cercare una stanza ma non riesco ad affittare. E allora ho trovato questo posto tramite peruviani e ho deciso di prendere una stanza" svela.

Il babbo di Kata conferma che all'Astor si paga. Non un affitto ma una quota per il "diritto" d'uso delle camere: "Abbiamo comprato una sola volta, abbiamo preso due stanze, anche mio fratello e mio padre. Io penso che sia un rapimento. Per estorsione forse, non so, io non devo giudicare, giudicherà Dio ma la mia bambina non c'entra nulla. Non voglio più problemi con nessuno, voglio bene alla mia famiglia" conclude Miguel.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 1

[…] La procura indaga sulla guerra tra clan per il controllo del racket delle camere all'interno dell'ex albergo occupato. Ma Walter Piazza, investigatore privato incaricato dalla madre della bambina, smorza: "Vogliono fare tutti i mafiosi, ma dei mafiosi non hanno niente", dice entrando nell'ex albergo. […]

2 –IL PADRE SCARCERATO “ADESSO LA RITROVERÒ”

Estratto dell'articolo di Grazia Longo per “La Stampa”

Un sospetto. Di più, una certezza. Anche il papà di Kata punta il dito contro la guerra del racket delle stanze. «Un gruppo di peruviani ce l'aveva con noi perché non volevamo pagare 500 euro al mese per l'affitto della camera. Per questo motivo se la sono presa con mia figlia e me l'hanno portata via. Ma ora che sono fuori dalla prigione la ritroverò».

L'ULTIMA IMMAGINE DI KATA FUORI DALL'HOTEL ASTOR A FIRENZE

Miguel Angel Romero Chicillo, 27 anni, padre della piccola peruviana di 5 anni rapita sabato pomeriggio dall'hotel Astor occupato abusivamente, è stato liberato martedì sera dal carcere di Sollicciano dove era detenuto per furto. Interrogato dai carabinieri, poco prima di uscire, ha manifestato tutti i suoi dubbi sulla rivalità tra bande di peruviani per il controllo e la gestione delle stanze dell'Astor.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3

Una pista battuta dagli inquirenti che stanno lavorando per verificare fino a che punto si tratti di un'ipotesi concreta o di semplici suggestioni. Di sicuro c'è che il 27 maggio un peruviano si è dovuto buttare dal secondo piano dell'hotel, con un volo di 8 metri, perché inseguito da una banda opposta alla sua.

E anche il giorno precedente la polizia era dovuta intervenire per placare una lite. Ma è anche vero che, stando a sentire altri peruviani, tra cui appunto i parenti di quello volato dal secondo piano, emergerebbe una realtà diversa, che vedrebbe la famiglia di Kata non vittima della richiesta del "pizzo" di 500 euro al mese per stanza ma a sua volta parte attiva nella gestione del racket. […]

3 – KATA RAPITA E POI PORTATA VIA IN MACCHINA? IL PADRE CONVOCATO IN PROCURA PER UN NUOVO INTERROGATORIO

Estratto dell'articolo di https://corrierefiorentino.corriere.it/

EX HOTEL ASTOR

[…] L'ultima notizia è che il padre, uscito mercoledì dal carcere di Sollicciano, Miguel Angel Montero Chicclo, è stato convocato in Procura. Dopo essere stato sentito già mercoledì dai carabinieri, il 27enne peruviano oggi sarà interrogato dal pubblico ministero Christine Von Borries, titolare dell'inchiesta insieme al collega Giuseppe Ledda.

La Procura indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione. Nel frattempo in Procura sono stati sentiti altri testimoni. Uno degli immigrati presenti nell'ex hotel Astor occupato è stato condotto dai carabinieri al palazzo di giustizia e non risulta fermato.

kataleya mia alvarez

In particolare gli investigatori dovranno approfondire le dichiarazioni del padre di Kata che ha dichiarato che il rapimento della figlia sia maturato dai contrasti con altri immigrati, così come aveva già detto anche pubblicamente la moglie Kathrina. Per il padre di Kata il sequestro è stato pianificato; l'uomo avrebbe dei sospetti precisi. […]

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 4 KATA LA BAMBINA SCOMPARSA A FIRENZE kathrina alvarez la mamma della piccola kata 2