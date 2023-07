C’E’ UN FANTASMA CHE SI AGGIRA NELL’INCHIESTA SU LA RUSSA JR: E’ IL DJ NICO. SE MAI LA SUA PRESENZA E IL SUO RUOLO VENISSERO PROVATI NELLA CASA MILANESE DEL PRESIDENTE DEL SENATO, LA PROCURA POTREBBE TRASFORMARE L’ACCUSA IN VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO. LE PAROLE DELLA PRESUNTA VITTIMA DELLO STUPRO: “LEONARDO MI CONFERMÒ CHE SIA LUI E SIA IL SUO AMICO, DI NOME NICO, AVEVANO AVUTO UN RAPPORTO CON ME A MIA INSAPUTA”. PER GLI INQUIRENTI RESTA UN SOGGETTO NON IDENTIFICATO MA…

Estratto dell'articolo di S. D. R. per “la Repubblica”

meme su leonardo apache la russa 1

Appare come un fantasma a casa di Leonardo La Russa e negli incubi della ragazza che si sveglia stordita nella camera da letto del ragazzo, nella casa milanese del presidente del Senato, e resta un fantasma nell’indagine della procura di Milano per violenza sessuale. Un fantasma ingombrante: se mai la sua presenza e il suo ruolo venissero provati in quell’appartamento milanese su due piani, dove secondo la denuncia della ragazza si sarebbe consumato il reato, la procura si troverebbe a riqualificare l’accusa in violenza sessuale di gruppo.

Ma per ora il dj, dj Nico, che nessuno ha visto e che non è ancora entrato nell’inchiesta resta appunto un fantasma. Di lui parla alla presunta vittima prima lo stesso Leonardo, poi la sua amica del cuore, il mattino dopo.

ignazio e leonardo la russa

«Leonardo, supino nel letto con me, anch’esso nudo mi disse: “Siamo venuti qui dopo la discoteca, con la mia macchina – scrive la giovane nella denuncia - mi confermò che sia lui e sia il suo amico, di nome Nico, avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa. Leonardo mi dichiarò che Nico si era fermato a dormire in un’altra stanza nel medesimo appartamento. Mi avevano spogliato.

Scioccata, tremavo e scrivevo alle mie amiche mentre ero nel letto, chiedendo anche alla mia amica il perché fossi da sola a casa di Leonardo e dove lei si trovasse». Passano pochi giorni, c’è già stata la visita alla Mangiagalli, la presunta vittima incontra l’amica. «Giorni dopo, parlando con lei, mi disse che la sera dei fatti era stata organizzata da Leonardo e che tale Nico era il Dj della serata».

ignazio la russa in versione avvocato - fotomontaggio

Quel nome però non compare nel programma ufficiale del 18 maggio scorso all’Apophis, esclusivo club nel cuore di Milano, dove Leonardo e la sua vecchia compagna di liceo s’incontrano. Serata Eclipse, dalle 23.30 alle 5, dj set di Tommy Gilardoni, Luca Valenti, Roy Ventura. Loro sono sul programma, dj Nico, no. Un fantasma anche in quel locale.

In molti sanno chi è, il nome rimbalza tra i giovani che popolano le notti di musica techno del piccolo club. Per gli investigatori resta al momento un soggetto “non identificato”. Una conversazione di Repubblica con un giovane che sui social sembra corrispondere al suo profilo, alimenta il mistero. Si definisce “musicista”. 1998 l’anno di nascita. Milano – Roma – Londra le coordinate della sua vita, insieme a link a vecchie band di cui ha fatto parte, probabilmente sciolte.

il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 4 leonardo apache la russa 6

(...)

ignazio e leonardo la russa IGNAZIO E LEONARDO APACHE LA RUSSA