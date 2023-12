C’E’ UNA GUERRA DI POTERE SOTTERRANEA IN UCRAINA - I SERVIZI SEGRETI DI KIEV HANNO TROVATO UNA CIMICE NELL’UFFICIO DEL CAPO DELLE FORZE ARMATE UCRAINE, IL GENERALE ZALUZHNY - IL MILITARE EBBE UNO SCONTRO CON ZELENSKY E L’ECONOMIST RIFERÌ CHE I RAPPORTI TRA LORO SONO DIVENTATI “TERRIBILI” DOPO CHE ZALUZHNY, CONTRADDICENDO LE DICHIARAZIONI PIÙ OTTIMISTICHE DEL PRESIDENTE UCRAINO, HA DICHIARATO CHE C’ERA EFFETTIVAMENTE UNO STALLO NELLA GUERRA CON LA RUSSIA - IL MISTERO DELL’AVVELENAMENTO DELLA MOGLIE DEL CAPO DEL CONTROSPIONAGGIO MILITARE, BUDANOV…

[…] È stata trovata una cimice elettronica nell’ufficio del comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny, stando a quanto fonti di Ukrayinska Pravda e RBC-Ucraina. Una delle "cimici" si trovava nel nuovo ufficio del comandante in capo, che fu controllato prima che Zaluzhny vi si trasferisse.

Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha confermato questi dati e ha aperto un procedimento penale «per il ritrovamento di un dispositivo tecnico in uno dei luoghi di dispiegamento permanente del comandante in capo delle forze armate ucraine». Il dispositivo ritrovato, spiegano i servizi segreti ucraini, «non era ancora in funzione», ma altri dispositivi sarebbero stati trovati anche negli uffici di diversi altri agenti. Durante le ispezioni precedenti, nell’ufficio di Zaluzhny non erano state trovate cimici.

Com’è noto, da gine autunno cova un conflitto neanche tanto sotterraneo tra il comandante in capo delle forze armate ucraine e il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky. L’Economist riferì che i rapporti tra loro sono diventati «terribili» dopo che Zaluzhny, contraddicendo le dichiarazioni più ottimistiche di Zelenskyj, ha dichiarato che c’era effettivamente uno stallo nella guerra con la Russia. […]

