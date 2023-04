C’E’ TROPPA DISUGUAGLIANZA: IL MERIDIONE HA BISOGNO DI PIÙ STATO - NASCERE AL SUD SIGNIFICA AVERE ACCESSO A UN WELFARE DIMEZZATO RISPETTO AI CITTADINI DEL RESTO DEL PAESE. LA SPESA SOCIALE PRO CAPITE DEI COMUNI NEL 2020 È STATA DI 66 EURO NELL'ITALIA MERIDIONALE, LA METÀ DELLA MEDIA NAZIONALE, CHE AMMONTA A 132 EURO, E POCO PIÙ DI UN TERZO DI QUELLA DEL NORD-EST CHE RAGGIUNGE I 184 EURO…

Da “il Messaggero”

divario nord e sud 2

Nascere al Sud significa avere accesso a un welfare dimezzato rispetto ai cittadini del resto del Paese. La spesa sociale pro capite dei comuni nel 2020 è stata di 66 euro nell'Italia meridionale, la metà della media nazionale, che ammonta a 132 euro, e poco più di un terzo di quella del Nord-est che raggiunge i 184 euro. È quanto emerge dal rapporto dell'Istat "La spesa dei comuni per i servizi sociali. Anno 2020".

I dati sono di tre anni fa e raccontano il Paese disuguale che si è trovato ad affrontare la pandemia. Per ogni minore residente al Mezzogiorno ci sono 155 euro di risorse in meno rispetto a un coetaneo del Centro-Nord. E il divario, per una persona con disabilità è di quasi mille euro. Per l'assistenza agli anziani la spesa del Sud è inferiore di 49 euro. Quasi un terzo dei Comuni del Mezzogiorno non offre assistenza domiciliare agli anziani in condizioni di fragilità.

divario nord e sud 1

Al Centro sono meno del 15% i comuni senza questi servizi e meno del 10% al Nord. Questi «grandissimi divari territoriali», come li definisce l'Istat, insistono su un Paese dove anche la spesa media nazionale per le famiglie e i disabili è al di sotto della media Ue. Le risorse per i portatori di handicap sono di 476 euro annui in Italia contro 669 dell'Ue e quelle per le famiglie e i minori di 339 euro annui contro i 753 degli altri paesi.