LA PENISOLA DELLE SPIE/2 – SECONDO GLI ANALISTI I RUSSI SONO NERVOSI PERCHÉ “HANNO CAPITO CHE L’ITALIA NON È PIÙ MANOVRABILE”. IN PRATICA, IL NOSTRO PAESE NON È PIÙ IL VENTRE MOLLE D’EUROPA CHE SI È DIMOSTRATO ESSERE NEGLI ULTIMI ANNI – LE PAROLE SUI LEADER E SUI MEDIA ITALIANI SONO CONSIDERATE ANCHE UN AVVERTIMENTO ANCHE ALL’AMBASCIATA RUSSA , CHE NON RIUSCIREBBE PIÙ A IMPORRE GLI OSPITI FILO-PUTIN NELLE TV ITALIANE (POSSONO STARE TRANQUILLI E GODERSI GILETTI, STASERA, IN DIRETTA DA MOSCA)