E’ SCOCCATA LA SUA HOARE (MIKE) – SE NE ANDATO A 100 ANNI IN SUDAFRICA IL MERCENARIO “PAZZO”: ISPIRÒ IL FILM CON RICHARD BURTON “I QUATTRO DELL'OCA SELVAGGIA”- SOLDATO DI VENTURA VICINO AI SERVIZI OCCIDENTALI, FOMENTO’ SANGUINOSE GUERRE CIVILI E ORDINO’ ASSALTI IN VIOLENTISSIME BATTAGLIE CAMPALI CHE IN GENERE AVEVANO COME OBIETTIVO LE MINIERE D' ORO DEL CONGO

Alessandro Fulloni per il “Corriere della Sera”

mike hoare

Una vita trascorsa fomentando sanguinose guerre civili, rovesciando regimi autoritari da sostituire con altri ugualmente feroci e ordinando assalti in violentissime battaglie campali che in genere avevano come obiettivo le miniere d' oro del Congo.

Mike Hoare, il più celebre dei soldati di ventura del Novecento, è morto nei giorni scorsi - serenamente, nel suo letto - a Durban, in Sudafrica, dove si era stabilito una volta smesso di reclutare i «commando» - tra i quali ex marines americani, ex Sas inglesi, ex legionari e anche ex incursori italiani - con cui, soprattutto tra il 1960 e il 1980, mise a soqquadro un bel pezzo d' Africa.

Aveva cent' anni portati assai bene, cinque figli e un' infinità di ricordi che continuava ad aggiornare nelle ristampe dei numerosi libri che aveva pubblicato, a metà tra autobiografia e romanzo. Il suo soprannome era «Mad Mike», Mike «il pazzo», e ad appiopparglielo era stata Radio Berlino Est che lo accusava di ogni crimine e nefandezza.

mike hoare

La prima volta che il nome di Hoare compare nell' archivio storico del Corriere della Sera è in un articolo del 1964: nel Congo infuria una guerra civile, l' ennesima. «Il pazzo» è al soldo del leader del Katanga Moise Ciombe, recluta una milizia composta da britannici e sudafricani, «il V° commando», e risulta decisivo nello sbaragliare i regolari rafforzando Ciombe.

Poi diventa, a suo modo, una celebrità protagonista di storie tra guerra fredda, insurrezioni e golpe. Origini irlandesi, nato in India, britannico di adozione, nella sconfinata documentazione fotografica che lo ritrae è sempre in giacca sahariana e basco militare. Si definiva «un avventuriero», era un uomo dai modi spicci e assomigliava al generale Montgomery (quello di El Alamein e dell' Ottava Armata) sotto cui aveva servito, come ufficiale, nelle campagne del Nord Africa. Raccontò poi di avere combattuto (in verità tra i dubbi degli storici) tra i «chindits», le leggendarie forze speciali impegnate nella giungla birmana contro i giapponesi.

mike hoare

Fu Richard Burton a impersonare Hoare in un film che sbancò i botteghini nel 1978, «I quattro dell' oca selvaggia». Questa la trama: c' è un presidente democratico di un immaginario Paese africano (una via di mezzo tra il senegalese Senghor e il sudafricano Mandela) che viene destituito, incarcerato e torturato dopo un golpe. Il drappello di mercenari guidato da Burton (anzi da Hoare) lo fa scappare e alla fine alcuni di loro, tra cui uno scettico e rude boero, danno la vita per questo leader antirazzista che aspira a un' Africa pacificata.

Fiction assai lontana dalle gesta effettive di Mike «il pazzo» (che pure era stato consulente del film), soldato di ventura vicino ai servizi segreti occidentali e che definiva il comunismo «il maggiore pericolo del mondo»: e per questo sovente al soldo di chi i ribelli - soprattutto se appartenenti ai movimenti filomarxisti sostenuti da Unione Sovietica e Cuba - li combatteva.

mike hoare

Nel 1981 lo rivediamo alle Seychelles mentre cerca di rovesciare il governo legittimo con un drappello di 46 mercenari che atterrano a Mahé facendosi passare per una squadra di rugby. Ma finisce male.

In aeroporto uno del drappello di Hoare si fa scoprire con un Kalashnikov nascosto nella borsa. E spara al doganiere facendo divampare una sanguinosa battaglia. Il gruppo è costretto a scappare e per farlo addirittura sequestra un aereo dell' Air India atterrato nell' isola solo perché era a corto di carburante. Dirottamento valso a «Mad Mike» una condanna a dieci anni una volta rientrato in Sudafrica.

Pena peraltro scontata comodamente, uscendo di galera dopo 33 mesi trascorsi scrivendo la sua autobiografia.

mike hoare mike hoare mike hoare