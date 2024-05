28 mag 2024 08:18

E’ STATA RINTRACCIATA LA MADRE DEL NEONATO TROVATO MORTO TRA GLI SCOGLI A VILLA SAN GIOVANNI, IN CALABRIA: È UNA 13ENNE ITALIANA - E’ STATA PORTATA IN OSPEDALE PERCHÉ AFFETTA DA SETTICEMIA, CONSEGUENZA DEL PARTO CHE SAREBBE AVVENUTO NELLO SCORSO FINE SETTIMANA IN CIRCOSTANZE SU CUI SONO IN CORSO LE INDAGINI: BISOGNA CHIARIRE SE IL NEONATO, QUANDO É STATO PARTORITO, ERA GIÀ MORTO O SE IL DECESSO SIA SOPRAGGIUNTO SUCCESSIVAMENTE - IL CONTESTO FAMILIARE DELLA 13ENNE È PARTICOLARMENTE DEGRADATO...