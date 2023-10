15 ott 2023 17:50

E’ STATO CONDANNATO IL GENERALE LEONARDO TRICARICO CHE AVEVA MESSO IN DUBBIO IN TV LE FOTO DELLE VIOLENZE NEL “BATTESIMO DEL VOLO” SUBITE DA GIULIA SCHIFF - L'EX CAPO DI STATO MAGGIORE È STATO CONDANNATO A PAGARE UNA MULTA DI 700 EURO - LA EX PILOTA DELL'AERONAUTICA HA VINTO UNA SORTA DI BATTAGLIA D’AVVICINAMENTO ALLA "GUERRA" CHE RICOMINCIA LUNEDÌ 16 OTTOBRE AL TRIBUNALE DI LATINA E CHE LA VEDE PARTE OFFESA NEL PROCESSO PER LESIONI E VIOLENZA PRIVATA - GLI IMPUTATI SONO 8 SUOI EX COMPAGNI DI CORSO