13 giu 2024 18:28

’STO G7 È TUTTO UN MAGNA MAGNA! - I PASTI DI MASSIMO BOTTURA, CHEF DEL SUMMIT, SARANNO SERVITI AI POTENTI DELLA TERRA SU PIATTI CREATI APPOSITAMENTE DELL'ARTISTA DELLA CERAMICA VINCENZO DEL MONACO, ORIGINARIO DI GROTTAGLIE, IN PROVINCIA DI TARANTO - OGNI PIATTO È UN'OPERA DI PORCELLANA FATTA A MANO. OCCHIO A JOE BIDEN: L'81ENNE PRESIDENTE AMERICANO NON È PROPRIO IN FORMA E RISCHIA DI FAR CADERE QUALCOSA...