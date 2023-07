C’È UNA STORIA PIÙ ASSURDA DELLA BIDELLA PENDOLARE TRA NAPOLI E MILANO – IN AMERICA UN RAGAZZO SOSTIENE DI PRENDERE UN AEREO DA LOS ANGELES A SAN FRANCISCO (E RITORNO) TRE VOLTE A SETTIMANA PER FREQUENTARE LE LEZIONI UNIVERSITARIE – LA SUA GIORNATA: SVEGLIA ALLE 3:30, ALLE 6 IL DECOLLO, POI MEZZI PUBBLICI. TERMINATI I CORSI TORNA A CASA A MEZZANOTTE – SECONDO LUI FARE SU E GIÙ TRA LE DUE CITTÀ GLI FAREBBE RISPARMIARE MOLTI SOLDI...

Estratto dell’articolo di Mario Landi per www.ilmessaggero.it

aereo in volo 2

Se la storia della bidella pendolare in treno per non pagare i costosi affitti di Milano aveva scatenato dibattito e dubbi sulla sua veridicità, cosa pensare di uno studente universitario che per risparmiare sull'affitto di casa ha deciso di raggiungere l'università in aereo per frequentare le lezioni e poi imbarcarsi nuovamente per tornare a casa? Sembra incredibile, ma è quello che ha fatto per quasi un anno, da agosto 2022 a maggio 2023, un giovane che ha giurato di aver in questo modo speso meno di quanto avrebbe fatto per un affitto.

aereo in volo 1

È la storia di Bill, uno studente che vive a Los Angeles ma nell'ultimo anno ha frequentato il programma di Master of Engineering all'Università della California, a San Francisco. Tuttavia, non voleva rinunciare al suo appartamento a basso costo a Los Angeles e sapeva di volerci tornare a vivere dopo la laurea, quindi per evitare di dover pagare un affitto "caro" nella Bay Area, ha deciso di volare avanti e indietro per frequentare i corsi, tre volte alla settimana, per un totale di ben 238 viaggi in aereo, e ha condiviso la sua esperienza su un forum di volo chiamato Fliertalk, dove ha illustrato ogni viaggio con foto (anche dei pasti consumati a bordo) e dettagli su partenze e arrivi.

passeggeri aereo 1

La giornata tipo di Bill, che non ha voluto rendere noto il suo cognome, comincia alle 3.30, quando si sveglia. Alle 6 c'è la partenza da Los Angeles a San Francisco. Una volta atterrato, prende i mezzi pubblici fino a Berkeley, dove si trova l'università. Le lezioni cominciano alle 10, e al termine fa il percorso inverso per tornare a Los Angeles: arrivo a mezzanotte. […]

Sebbene abbia speso più di $ 5.000 (quasi 4.500 euro) per il pendolarismo - e circa 76.000 minuti - ha comunque risparmiato poiché l'affitto vicino al college ha una media di circa $ 3.358 al mese (quasi 3mila euro) secondo RentCafe.com. […]