28 mag 2023 18:00

L’UCCELLO? TI FA VOLARE – LA FURBA 26ENNE SAM PARKS, BOMBASTICA MODELLA DI “ONLYFANS” DICE: “SONO TROPPO CARINA PER PAGARE UN VOLO ALL'ESTERO. QUALCHE UOMO RICCO SARÀ DISPOSTO A FARLO PER ME” – NEL SUO CASO MADRE NATURA LE HA REGALATO DELLE CURVE DA URLO DIMENTICANDO PERÒ DI DARLE ANCHE UN PO’ DI MATERIA GRIGIA – LA RAGAZZA CONFESSA ANCHE DI ESSERE STATA ASSUNTA IN POSTI DI LAVORO PER CUI NON ERA PER NIENTE QUALIFICATA SOLO PERCHÉ AVEVA FATTO COLPO SU CHI LA DOVEVA ASSUMERE (CHE NE PENSANO LE FEMMINISTE?)