L’UCRAINA AVRA’ BOMBE A GRAPPOLO DAGLI USA. E MOSCA TUONA: "UNA PERICOLOSA ESCALATION" - LA REPLICA DELLA CASA BIANCA: “LA RUSSIA GIÀ LE USA CONTRO KIEV”. L'IMBARAZZO DEGLI ALLEATI: PARIGI E BERLINO NON SEGUIRANNO LA MOSSA DI BIDEN. ANCHE L’ONU BATTE UN COLPO PER GIUSTIFICARE LA SUA ESISTENZA E SI DICE CONTRARIO ALL’USO DI QUESTE ARMI - LE "CLUSTER MUNITION" RESTANO OGGETTO DI POLEMICHE E SONO BANDITE DA 123 PAESI…

Da ansa.it

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

"E' stata una decisione molto difficile ma necessaria, l'Ucraina e' a corto di munizioni e ne ha bisogno": il presidente Usa Joe Biden rompe gli indugi e autorizza l'invio delle controverse munizioni a grappolo a Kiev, ignorando l'imbarazzo di alleati come Germania e Francia, gli appelli degli attivisti per i diritti civili, la contrarietà dell'Onu, il malumore di molti dem e la minaccia di Mosca: "Sarebbe una pericolosa escalation", ha tuonato l'ambasciatore russo all'Onu Vasily Nebenzya, dimenticando che l'esercito di Mosca le utilizza già dall'inizio del conflitto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invece ringrazia al volo su Twitter: "Un tempestivo, ampio e più che necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti.

Siamo grati al popolo americano e al presidente Joseph Biden per i passi decisivi che avvicinano l'Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura.

vignetta di osho su biden e zelensky

L'espansione delle capacità di difesa dell'Ucraina fornirà nuovi strumenti per la liberazione della nostra terra e per avvicinare la pace". La decisione del commander in chief - legata ad un nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari che include anche veicoli corazzati Bradley e Stryker, proiettili per obici, per i Patriot e per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars) - è motivata dalla carenza di munizioni tradizionali occidentali e dai timori sul ritmo della controffensiva ucraina, che procede più lentamente della attese, come ha confermato anche il Pentagono.

Ma le 'cluster munition' restano oggetto di polemiche, anche se gli Usa - come la Russia e l'Ucraina - non sono tra i 123 Paesi firmatari della convenzione che le vieta per la loro pericolosità: queste munizioni infatti rilasciano sotto-munizioni più piccole che possono rimanere inesplose a lungo e mettere quindi in pericolo i civili, soprattutto i bambini, che spesso scambiano i pericolosi cilindri colorati per giocattoli. La convenzione fu firmata a Oslo nel 2008 per mettere al bando qualsiasi produzione e uso di munizioni a grappolo.

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

A dare slancio alla campagna fu la guerra in Libano del 2006, dove l'Onu stimò che sino al 40% di questo tipo di ordigni sganciati da Israele erano rimasti inesplosi. Gli alleati di Washington hanno reagito con prudenza, senza criticare la decisione Usa. Parigi e Berlino hanno spiegato che non seguiranno la mossa di Biden citando la convenzione che hanno sottoscritto. "La Germania ha firmato la convenzione, per noi non è un'opzione", ha commentato il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha osservato che l'Alleanza "non ha una posizione sulle munizioni a grappolo: molti alleati hanno firmato la convenzione che le vieta, altri no. Sono i singoli alleati a decidere che armi inviare: la Russia usa le munizioni a grappolo per invadere l'Ucraina, Kiev per difendersi", ha precisato

joe biden a kiev con zelensky 3