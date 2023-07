L’UCRAINA CAMBIA STRATEGIA: NON RIUSCENDO A RECUPERARE TERRENO ALL’EST, SI BUTTA A SUD – LA CONTROFFENSIVA DI KIEV SI STA CONCENTRANDO SULLA CRIMEA, CONSIDERATA DA PUTIN LA “LINEA ROSSA” DA NON SUPERARE: PRIMA L’ATTACCO AL PONTE, POI IL BOMBARDAMENTO DI UNA BASE MILITARE. E “MAD VLAD” SI VENDICA COLPENDO I DEPOSITI DI GRANO E ESCLUDENDO QUALSIASI CORRIDOIO ALTERNATIVO AI CEREALI UCRAINI – E IN BIELORUSSIA, I MERCENARI WAGNER SI “ADDESTRANO” CON LE TRUPPE DI MINSK (AL CONFINE CON LA POLONIA)

(ANSA) - I combattenti del gruppo paramilitare russo Wagner arrivati in Bielorussia si addestreranno con le forze speciali di Minsk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa bielorusso. "Questa settimana, unità delle forze speciali (bielorusse) e rappresentanti della compagnia (Wagner) si addestreranno per missioni di combattimento nel il campo di Bretsky", vicino al confine con la Polonia, ha annunciato su Telegram il ministero della Difesa, come riportano le agenzie russe. Non viene precisato quante forze Wagner siano presenti nel Paese alleato di Mosca.

L’ASSEDIO ALLA CRIMEA COSÌ LA PENISOLA DIVENTA UNA PRIORITÀ PER KIEV

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

Fiamme altissime, 2225 persone evacuate, l'autostrada Tavrida dal ponte di Crimea a Sebastopoli interrotta per l'incendio. Scene da apocalisse nella penisola che Putin ha annesso nel 2014 e che ora è nel mirino degli ucraini che già hanno colpito con droni marini il Ponte di Kerch e compromesso le comunicazioni tra Crimea e Russia. […]

[…] sempre di più la controffensiva di Kiev sembra concentrarsi proprio sulla Crimea, il fiore all'occhiello di Putin, la "linea rossa" che gli ucraini non avrebbero mai dovuto, secondo lo Zar, azzardarsi a superare. Pena l'uso delle armi più potenti. La struttura distrutta ieri era strettamente militare, una base per l'addestramento di reclute e deposito di munizioni che per ore non hanno smesso di esplodere. […] Intanto Mosca dichiara guerra al grano ucraino. E non colpisce strutture militari, ma civili.

Droni e missili piovono sui porti ucraini, da Odessa a Chornomosk, e sgretolano strutture dedicate alle spedizioni di grano, silos, ponteggi, gru e bacini che servono a riempire le navi di cereali per sfamare il mondo e scongiurare il rialzo dei prezzi, che com'era prevedibile si sono impennati del 5 per cento in due giorni […].

Nel porto di Chornomonsk, vanno in fumo 60mila tonnellate di grano preparato da due mesi per essere spedito all'estero. Ma il missile più potente piomba con un comunicato del ministero della Difesa russo, certamente voluto da Putin, che chiude qualsiasi discussione sulle rotte protette, ed esclude che i russi possano archiviare l'intesa e chiudere un occhio.

Da oggi, infatti, tutte le navi che incrociano nel Mar Nero saranno considerate «potenziali vettori di carichi militari». Di conseguenza, saranno automaticamente target di possibili attacchi. […] Anche i Paesi di bandiera delle singole navi saranno considerati «coinvolti nel conflitto come alleati di Kiev».

Un altolà a qualsiasi velleità, avanzata ieri dal presidente ucraino Zelensky, di poter continuare le esportazioni di cereali attraverso l'istituzione di «pattuglie militari internazionali su mandato dell'Onu» con la partecipazione di Paesi confinanti come la Turchia e la Bulgaria.

L'idea sarebbe stata quella di modificare la rotta del corridoio sfruttando i lembi di acque territoriali turche e bulgare, non ucraine. Il Cremlino dice in pratica che verranno considerati parti in conflitto i Paesi che daranno questa copertura alle spedizioni di grano. Non solo i cargo ucraini. Immediata la reazione di Zelensky […]. «I terroristi russi hanno in modo deliberato preso di mira le infrastrutture e il commercio del grano e ogni missile russo è un colpo non solo all'Ucraina, ma a tutti coloro che nel mondo vogliono una vita normale e sicura». Le informazioni raccolte nel suo gabinetto di guerra quotidiano sugli attacchi russi notturni a Odessa e in altre regioni lo hanno convinto che qui si tratta di una guerra all'export del grano, che però affligge tutto il mondo. In particolare, i Paesi affamati e più poveri. [….]

