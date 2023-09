L’UCRAINA VUOLE TRASFORMARE LA CACCA IN ORO – IL PAESE È UNA POTENZA AGRICOLA E VUOLE TRASFORMARE LE FECI DEGLI ANIMALI IN ENERGIA – A NORD DI KIEV C’È UN'AZIENDA AGRICOLA, LA "GALS AGRO", CHE CATTURA IL GAS DALLA DECOMPOSIZIONE DI LETAME ANIMALE, PAGLIA E MAIS PER PRODURRE BIOMETANO – OGNI ANNO L'IMPIANTO UTILIZZA FINO A 5.600 TONNELLATE DI LETAME DI MUCCA RICCO DI ERBA, 1.000 DI LIQUAME DI MAIALE E ALTRI RIFIUTI AGRICOLI...

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

GALS AGRO

L'Ucraina, potenza agricola, vuole trasformare i rifiuti agricoli in energia per garantire le forniture e diversificare l'economia nel contesto della guerra con la Russia.

Nel bel mezzo di un campo di grano ucraino, un'azienda sta ricavando energia da qualcosa che il Paese ha in abbondanza: i rifiuti agricoli. Nel sito a nord di Kiev, l'azienda agricola locale Gals Agro cattura il gas dalla decomposizione di letame animale, paglia e pula di mais per produrre un tipo di bioenergia chiamata biometano.

Il carburante viene poi pompato direttamente nella rete del gas ucraina, sostituendo il gas naturale in decine di migliaia di case. Il progetto è all'avanguardia nell'ambizione dell'Ucraina di capitalizzare gli scarti della sua gigantesca industria agricola per generare energia verde che aiuterà l'Ucraina a garantire le forniture energetiche lontano dalla Russia, a promuovere legami più stretti con l'Europa e a diversificare la sua economia devastata dalla guerra.

GALS AGRO 2

All'inizio di quest'anno, l'Ucraina ha concordato un partenariato strategico con l'Unione Europea per promuovere la produzione e l'uso del biometano. Secondo l'Associazione ucraina per la bioenergia, entro il 2040 l'energia generata dagli scarti agricoli del Paese potrebbe fornire un terzo del consumo interno di gas dell'anteguerra e diventare un importante fornitore dell'UE – scrive il WSJ.

"Il potenziale del biogas in questo Paese è illimitato", ha dichiarato Serhii Kravchuk, co-fondatore e amministratore delegato di Gals Agro. "Questa guerra dimostra che l'Ucraina ha bisogno di più impianti se vuole diversificare il suo approvvigionamento energetico e la sua economia".

ALLEVAMENTO BOVINO

Tuttavia, le ambizioni bioenergetiche dell'Ucraina incontrano ostacoli. Le aziende dicono che gli investitori sono stati riluttanti a finanziare i progetti durante la guerra che ha visto la Russia attaccare le infrastrutture energetiche del Paese.

Ma gli sforzi dell'Ucraina potrebbero servire da banco di prova per l'adozione rapida e diffusa del biogas, che si è guadagnato l'attenzione del mondo alla ricerca di combustibili più ecologici. Giganti dell'energia come BP e Shell hanno recentemente effettuato acquisizioni nel settore, mentre gli Stati Uniti e altri Paesi hanno offerto sussidi per la bioenergia.

Secondo l'Associazione Ucraina per la Bioenergia, almeno 10 aziende ucraine stanno costruendo o progettando nuovi impianti di biometano, incoraggiate dal governo e dalla possibilità di creare una nuova fonte di reddito.

ALLEVAMENTO MUCCHE

Gals Agro ha iniziato a lavorare al suo progetto di biometano prima della guerra, in previsione di una maggiore domanda di energia pulita. Ha continuato a costruire anche quando le forze russe erano a poco più di 6 miglia dal sito e ha iniziato a pompare gas nella rete ucraina ad aprile.

In un giorno qualunque, i camion hanno scaricato sterco di mucca e pannocchie di mais sminuzzate in una vasta vasca sotterranea di rifiuti agricoli gorgoglianti che alimenta cinque grandi serbatoi chiamati digestori.

Ogni digestore contiene 20.000 metri cubi di liquame marrone che viene agitato dall'equivalente di un cucchiaio metallico gigante. Ogni anno l'impianto potrebbe utilizzare fino a 5.600 tonnellate di letame di mucca ricco di erba, 2.400 tonnellate di fanghi di girasole e 1.000 tonnellate di liquame di maiale, oltre ad altri rifiuti agricoli.

GALS AGRO 1

Quando i batteri decompongono i rifiuti biologici, rilasciano un gas che può essere usato come combustibile, proprio come il gas estratto dal suolo. Molti impianti di bioenergia bruciano il cosiddetto biogas per generare elettricità. Nell'impianto di Gals Agro, l'anidride carbonica viene rimossa da una parte del biogas per lasciare il metano, che da solo brucia in modo più efficiente. Questo biometano viene poi pompato nella rete del gas.

La somiglianza del biometano con il gas naturale lo rende compatibile con le infrastrutture esistenti della rete del gas e può essere utilizzato come combustibile sostitutivo. Questa caratteristica contribuirà a stimolare la domanda futura, ha dichiarato Andrew Welfle, ricercatore senior sui cambiamenti climatici presso l'Università di Manchester in Inghilterra.

ALLEVAMENTO MUCCHE

Il biometano è considerato ecologico perché è prodotto da materia organica rinnovabile come le piante ed è essenzialmente il prodotto dello sfruttamento del metano che altrimenti verrebbe rilasciato nell'aria quando i rifiuti vegetali marciscono. Le piante assorbono il carbonio e possono essere ripiantate.

Oltre al riscaldamento domestico, anche il settore dei trasporti potrebbe incrementare la domanda di biometano, ha dichiarato Adam Forsyth, analista della banca d'investimento Longspur Capital Markets, in particolare per l'uso nelle navi da carico, dove le batterie non possono immagazzinare abbastanza energia per i lunghi viaggi.

ALLEVAMENTO MUCCHE

Il fatto che l'Ucraina sia il più grande esportatore di olio di girasole al mondo e uno dei maggiori produttori di mais e grano significa che ha molti scarti agricoli da cui ricavare bioenergia. L'Ucraina è anche motivata a trovare nuove fonti energetiche.

In precedenza l'Ucraina riceveva gran parte del gas dalla Russia, ma ha smesso di utilizzarlo dopo l'annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014.

Il governo vuole consolidare ulteriormente l'indipendenza energetica del Paese e fornire biometano all'UE, nell'ambito di un più ampio sforzo di avvicinamento al blocco, che sta anche abbandonando l'energia russa, ha dichiarato Taras Vysotskyi, primo vice ministro del Ministero ucraino per la Politica Agraria e l'Alimentazione.

Complessivamente, il governo ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe produrre fino a 21,8 miliardi di metri cubi all'anno di biometano, senza fornire una tempistica. Prima della guerra, l'Ucraina consumava circa 30 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno.

ALLEVAMENTO MUCCHE

L'UE ha fissato come obiettivo una fornitura di 35 miliardi di metri cubi di biometano all'anno entro il 2030. La produzione europea è molto al di sotto di questo livello, il che ha aperto la porta a fornitori esterni come l'Ucraina. Kiev afferma di poterne fornire potenzialmente fino al 20%.

Il potenziale del biometano come carburante verde e versatile ha attirato investimenti sia in Europa che negli Stati Uniti. L'anno scorso la Shell ha accettato di pagare quasi 2 miliardi di dollari per un'azienda danese che produce gas dai rifiuti agricoli, industriali e domestici. Nel frattempo, il Presidente Biden ha incluso il sostegno ai biocarburanti nell'Inflation Reduction Act.

Le aziende ucraine, tuttavia, hanno finora trovato finanziamenti più difficili.

Vitagro, un gruppo agricolo con sede nell'Ucraina occidentale, ha utilizzato fondi propri per finanziare il suo impianto di biometano. Ha avviato il progetto la scorsa estate e prevede di inviare il primo gas alla rete a novembre.

ALLEVAMENTO MUCCHE

L'impianto di biometano di Gals Agro, insieme ad altre cinque strutture simili che utilizzano il biogas per produrre elettricità, è costato in totale circa 38 milioni di dollari. L'azienda ha finanziato i lavori con un prestito bancario di 12 milioni di dollari e con il denaro di Kravchuk e di altri proprietari dell'azienda.

I potenziali investitori dicono: "Ragazzi, questo progetto è fantastico, ma ne parliamo dopo la guerra", ha detto Kravchuk.