L’UE BATTE UN COLPO E PER UNA VOLTA SI METTE DI TRAVERSO ALLA CINA: “IL LORO DOCUMENTO NON È UN PIANO DI PACE, MA UN DOCUMENTO DI INTENZIONI”. BENE: A BRUXELLES HANNO UN'ALTERNATIVA? – L’ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI DELL’UE, BORRELL: “DOVREBBE ESSERE UN TESTO CHE SI PUÒ ATTUARE E VA CONDIVISO CON ENTRAMBE LE PARTI” – MA LA COMMISSIONE EUROPEA SMENTISCE CHE PECHINO STIA FORNENDO ARMI A PUTIN…

Josep Borrell

BORRELL BOCCIA DOCUMENTO CINESE, 'NON È UN PIANO DI PACE'

(ANSA) - Quello cinese "non è un piano di pace, è un documento di intenzioni, dove Pechino illustra tutte le sue posizioni che sono note dall'inizio". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Josep Borrell, all'Onu. "Per essere un piano di pace dovrebbe essere un testo che si può attuare", ha aggiunto, e "per essere credibile deve essere condiviso con entrambe le parti: la Cina deve andare a Kiev e parlare con Zelensky come ha parlato con Putin. Inoltre non può mettere sullo stesso piano aggressore e aggredito"

vignetta di osho sui ferragnez e i palloni-spia con vladimir putin e xi jinping

UCRAINA: UE, NON CI SONO PROVE CINA FORNISCA ARMI A RUSSIA

(ANSA) - "Al momento non abbiamo prove evidenti che la Cina fornisca sistemi di armi letali alla Russia, ma chiediamo alla Cina di astenersi da qualsiasi forma di assistenza militare. Una cosa è chiara: l'assistenza militare per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa è pienamente legittima ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, mentre armare l'aggressore sarebbe una chiara violazione". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Nabila Massrali nel corso del briefing quotidiano con la stampa dell'esecutivo europeo. (ANSA).

wang yi vladimir putin

UCRAINA: CINA, DRONI ALLA RUSSIA? TROPPE FALSITÀ SU DI NOI

(ANSA) - La Cina respinge le accuse di vendita d'armi alla Russia, affermando che "negli ultimi tempi ci sono state troppe falsità su di noi, moltissime". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, commentando quanto riportato da Der Spiegel, secondo cui l'esercito russo è impegnato in trattative con la cinese Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology per la produzione di massa di droni kamikaze destinati alle sue forze armate, ha replicato di "non saperne nulla.

La Cina ha sempre adottato un approccio cauto e responsabile nei confronti dell'export militare, non vende armi in zone di conflitto o parti coinvolte in guerre".

Josep Borrell e Volodymyr Zelensky

"Recentemente c'è stata troppa disinformazione sulla Cina a questo proposito", ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, aggiungendo che la posizione di Pechino sull'Ucraina "si riduce a una frase: sostenere la pace e promuovere i colloqui". Il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato questa mattina l'atteso documento di posizione che chiede, tra i 12 punti elencati, un cessate il fuoco e il ritorno ai negoziati diretti tra Russia e Cina per una soluzione di pace.

Il report della testata tedesca, basata su fonti non definite, è caduto quindi nel momento peggiore, in base ai piani di Pechino, alimentando ulteriori polemiche dopo che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato la scorsa settimana che il governo cinese aveva probabilmente approvato che le sue aziende fornissero alla Russia supporto non letale e "a duplice uso" (civile e militare) a sostegno della guerra in Ucraina, malgrado non avesse fornito prove. Blinken, inoltre, aveva messo in guardia il capo della diplomazia cinese Wang Yi dal fornire aiuti letali a Mosca.

xi jinping vladimir putin a samarcanda

Inoltre, ci sono segnali che la Russia potrebbe essere a corto di droni iraniani e che sia in attesa di nuove forniture, indispensabili per portare avanti i suoi piani di aggressione. Ci sono segnali che la Russia sta esaurendo i droni da usare contro l'Ucraina, compresi i dispositivi forniti dall'Iran, e si è sempre più appoggiata a droni e missili per cercare di indebolire le infrastrutture critiche in tutto il paese.

wang yi a mosca vladimir putin xi jinping a samarcanda

wang yi a mosca incontra vladimir putin