L’UE NON RUSSA – NUOVO COLPO ALL’INFLUENZA RUSSA IN EUROPA: LA BULGARIA STA PER VENDERE DUE REATTORI NUCLEARI E ALTRE ATTREZZATURE CRUCIALI, FABBRICATE DA MOSCA, ALLA SOCIETÀ STATALE UCRAINA PER L’ENERGIA ATOMICA (ENERGOATOM). L’OPERAZIONE VALE 600 MILIONI DI EURO, E PER PAGARE IL CONTO SERVIRÀ UN CONTRIBUTO DEGLI USA – IL “WALL STREET JOURNAL”: “È UN SEGNO DI QUANTO IL PESO DELLA RUSSIA SIA DIMINUITO”

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La Bulgaria è vicina a un accordo per la vendita di due reattori nucleari di fabbricazione russa e di altre attrezzature cruciali alla società statale ucraina per l'energia atomica, mentre l'Europa cerca di ridurre il controllo di Mosca sulle forniture energetiche del continente.

In base all'accordo, che è ancora in fase di negoziazione, l'azienda elettrica statale di Sofia NEK venderà all'azienda nucleare statale ucraina Energoatom le attrezzature della centrale nucleare di Belene, non ancora terminata, per almeno 600 milioni di euro, hanno dichiarato funzionari e altre persone a conoscenza della situazione.

Se dovesse andare in porto, la transazione segnerebbe la prima volta, dall'inizio della guerra in Ucraina, che un'apparecchiatura nucleare di produzione russa viene utilizzata per contribuire ad aumentare la produzione di energia per Kiev -scrive il WSJ.

Il fatto che la Bulgaria, un ex Stato satellite sovietico da tempo amico di Mosca, stia prendendo in considerazione l'accordo è un segno di quanto il peso della Russia sia diminuito negli Stati orientali dell'Unione Europea.

Con l'Ucraina che fatica a pagare il conto, un'opzione discussa tra funzionari bulgari e americani vedrebbe gli Stati Uniti contribuire attraverso i loro aiuti all'Ucraina, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

Ciò potrebbe comportare che gli Stati Uniti forniscano fondi a Energoatom, che poi pagherebbe la sua controparte bulgara. Un'altra opzione presa in considerazione è che la Bulgaria assuma una quota di minoranza nella centrale nucleare ucraina di Khmelnytskyi, dove verranno installate le apparecchiature.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato che gli Stati Uniti sostengono la sicurezza e l'indipendenza energetica dell'Ucraina e ha rimandato le domande sulle discussioni sull'accordo e sul potenziale finanziamento americano ai governi di Bulgaria e Ucraina.

L'ambasciata ucraina in Bulgaria non ha risposto a una richiesta di commento. Energoatom ha rifiutato di commentare.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Sofia giovedì per la sua prima visita in Bulgaria dopo l'invasione russa, con colloqui che includono il potenziale accordo, hanno detto i funzionari.

Durante un incontro con il primo ministro bulgaro Nikolai Denkov, Zelensky ha supervisionato la firma di un memorandum di cooperazione nel settore energetico tra i due governi.

Zelensky ha twittato che l'energia era "la priorità fondamentale" dei colloqui.

L'impianto di Belene è diventato un importante punto di rottura in Bulgaria, divisa tra chi cerca una maggiore integrazione con l'Occidente e chi vuole rafforzare i legami culturali ed economici con la Russia.

Giovedì il Parlamento bulgaro ha approvato una decisione che impone al governo di condurre negoziati con Kiev per la vendita.

Il possibile accordo, in cantiere da settimane, è stato tenuto segreto per evitare che i politici filorussi in Bulgaria cercassero di bloccarlo, hanno detto i funzionari. È stato poi approvato in tutta fretta dall'assemblea legislativa, suscitando le critiche dei due principali partiti di opposizione pro-Mosca.

Il panorama energetico europeo è cambiato in modo irriconoscibile dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca l'anno scorso: la Russia, un tempo il principale fornitore di energia della regione, è ora praticamente estromessa da questo mercato lucrativo. L'anno scorso l'UE ha ridotto le importazioni di petrolio, gas e carbone russo.

La stessa Bulgaria dipendeva dalla Russia per la maggior parte delle sue forniture di gas prima dell'invasione iniziata nel febbraio 2022.

"L'accordo dimostra come l'influenza energetica della Russia in Europa stia diminuendo rapidamente", ha dichiarato Martin Vladimirov, direttore del programma sull'energia e il clima presso il Center for the Study of Democracy, un think tank con sede a Sofia. L'accordo è anche "parte di una più ampia strategia occidentale per portare il mercato energetico ucraino nell'orbita europea", ha affermato.

Per l'Ucraina, che sta lavorando per completare due unità di generazione di energia presso la centrale nucleare di Khmelnytskyi, nell'ovest del Paese, l'attrezzatura colmerà una lacuna dell'impianto di progettazione sovietica e aiuterà Kyiv ad espandere le sue esportazioni di energia verso l'Europa. L'Ucraina ha riavviato queste esportazioni questa primavera dopo che Mosca ha tentato, senza riuscirci, di distruggere le sue infrastrutture energetiche con attacchi missilistici e di droni.

I tecnici nucleari ucraini sono già addestrati all'uso di apparecchiature di fabbricazione russa.

"Dopo l'inizio della guerra in Ucraina, la costruzione di una centrale con quelle attrezzature è diventata [politicamente] impossibile" in Bulgaria, ha dichiarato Delyan Dobrev, un legislatore del partito di centro-destra GERB, che sostiene il governo. L'Ucraina "ha bisogno delle attrezzature che abbiamo noi. È un abbinamento perfetto".

La Russia ha da tempo utilizzato il suo controllo della catena di approvvigionamento nucleare globale per aumentare la sua influenza nel mondo. La Russia fornisce forniture cruciali di combustibile, tra cui circa il 46% della capacità globale di arricchimento dell'uranio, secondo l'Associazione nucleare mondiale. Gli Stati Uniti sono uno dei maggiori clienti russi di uranio arricchito.

In Bulgaria, l'accordo segnerebbe la fine di una partnership nucleare con Mosca che ha plasmato la sua politica energetica per decenni e legato il Paese al Cremlino.

I lavori per l'impianto di Belene sono stati interrotti e riavviati più volte dagli anni Ottanta. I governi occidentali l'hanno criticato come un progetto tecnicamente e commercialmente difettoso che legherebbe la Bulgaria per decenni alle forniture energetiche russe.

La Bulgaria ha già in funzione un'altra centrale nucleare con reattori di costruzione sovietica.

Il presidente russo Vladimir Putin ha cercato a lungo di sfruttare le divisioni nel più povero versante orientale dell'Europa, mettendo in campo un arsenale di strumenti - tra cui la propaganda, la pressione economica, l'hacking e i sotterfugi politici - per esercitare influenza e screditare l'Occidente.

Questa strategia ha trovato terreno fertile in Bulgaria, il membro più povero dell'UE in termini di prodotto interno lordo pro capite, che da secoli condivide con la Russia profondi legami storici ed economici, tra cui la fede cristiana ortodossa e la cultura slava. Mosca nega di aver esercitato un'influenza indebita.

"Il progetto Belene è stato uno strumento chiave per radicare ed espandere l'influenza russa nell'élite politica ed economica bulgara", ha dichiarato Vladimirov.

Dopo l'invasione, i produttori di armi bulgari sono diventati i principali esportatori di armi in Ucraina, di solito attraverso intermediari in Slovacchia e Polonia. Alla fine dello scorso anno, il Parlamento bulgaro ha deciso di inviare ufficialmente supporto militare a Kiev.

Un nuovo governo, formato il mese scorso, ha promesso di aumentare questo sostegno.

Ma le divisioni rimangono. Il Paese è attanagliato da una crisi politica - ha visto cinque elezioni parlamentari inconcludenti in circa due anni - e il sostegno all'Ucraina è stato una delle linee di frattura.

Giovedì, due partiti filorussi in parlamento, il Partito socialista e il partito nazionalista Revival, hanno votato contro la decisione di Belene.

