L’ULTIMA CORSA DEL FANTINO ANDREA MARI, DETTO "BRIO" - INCIDENTE A BOLGHERI PER IL 6 VOLTE VINCITORE DEL PALIO DI SIENA CHE HA PERSO IL CONTROLLO DELLA PORSCHE E STERZANDO, PROBABILMENTE D’IMPROVVISO, È ANDATO AD INFILARSI TRA DUE CIPRESSI AD ALTISSIMA VELOCITÀ. L’AUTO IN CUI SI TROVAVA NON APPARTENEVA A LUI...

Divina Vitale per corrierefiorentino.it

andrea mari 3

Si è schiantato sul viale dei cipressi. Un viale di poesia in cui invece ha trovato la morte con una Porsche blu cobalto. Completamente disintegrata. È stata l’ultima corsa per Andrea Mari, classe ‘77, famoso del Palio di Siena, che è morto sul colpo in un bruttissimo incidente verificatosi nel primo pomeriggio nel viale carducciano. Era solo all’interno dell’abitacolo. Dalle prime ricostruzioni pare che abbia perso il controllo dell’auto e sterzando, probabilmente d’improvviso, è andato ad infilarsi tra due cipressi ad altissima velocità.

andrea mari 2

Non ci sono altri mezzi coinvolti. Pare che abbia azzardato diversi sorpassi ad alta velocità, a quanto raccontano le auto e un corriere Bartolini che stava percorrendo il viale nello stesso momento. Rimasto come testimone. L’incidente è accaduto attorno alle 15.30. Le operazioni sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Castagneto Carducci , le ambulanze, il magistrato e l’impresa funebre. Stando a qualche testimonianza, pare che lo stessero aspettando amici fantini a Bolgheri. L’auto in cui si trovava non apparteneva a lui.

Mari ha vinto sei volte il Palio di Siena. L’ultima volta il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato nel Palio del 16 agosto 2001

andrea mari ANDREA MARI 1